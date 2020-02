Confirman primer caso de coronavirus en California en paciente que no viajó fuera de Estados Unidos Una persona en California habría sido infectada con el coronavirus sin haber salido de Estados Unidos o tener contacto con una persona afectada. ¿Cuáles son los consejos de la Organización Mundial de la Salud para evitar ser contagiado? By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hasta el momento se ha dado a conocer que 60 personas en Estados Unidos están afectadas por el coronavirus. El más reciente caso: una paciente en California que asegura no haber viajado fuera del país a una región afectada —como partes de China, Italia e Irán— o haber tenido contacto con alguna persona infectada. De acuerdo al diario The Washington Post, la mujer llegó al hospital NorthBay VacaValley con síntomas parecidos a los de una gripe el 15 de febrero, pero no fue tratada como una potencial paciente de coronavirus debido a que no cumplía con el criterio médico de haber viajado fuera de Estados Unidos. Según el Centro Médico UC Davis, a pesar de la petición del personal médico a su cargo, a la paciente que no ha sido identificada no se le hizo la prueba de ese virus por días. Ahora, las enfermeras y doctores que tuvieron contacto con ella también están siendo monitoreados por las autoridades de la salud. Mientras el número de casos en Estados Unidos aumenta, el alcalde de San Francisco London Breed, declaró su ciudad y California en estado de emergencia con el fin de prepararse para una posible propagación de coronavirus. Esto, a pesar de que el presidente Donald Trump asegurara el miércoles desde la Casa Blanca que no había nada de qué alarmarse ya que la situación se encontraba bajo control. “Aunque aún no hay casos confirmados en San Francisco, la imagen global está cambiando rápidamente y necesitamos intensificar la preparación”, anunció Breed, según el diario USA Today. “Vemos que el virus se está propagando en nuevas partes del mundo todos los días y estamos tomando las pasos necesarios para proteger a los residentes de San Francisco de algún daño”. Image zoom Diversas autoridades de salud han dicho que la propagación del virus es inevitable, si bien no se sabe a cuántas personas llegará a afectar y a qué grado. Pero su recomendación número no puede ser más concreta: hay que guardar la calma. “No entren en pánico”, comentó al Washington Post el profesor en epidemiología y medicina Timothy Brewer. “No hay valor en entrar en pánico o asustar a la gente. No permitan que el miedo y la emoción conduzca la respuesta a este virus. Eso puede ser realmente difícil porque [el virus] es nuevo, y aún estamos aprendiendo sobre él, pero no permitan que el miedo a lo desconocido sobre el virus opaque lo que sabemos”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha desmentido los rumores de que el virus se puede combatir con la orina infantil, el frío, la nieve o el consumo de cocaína. También niega que se puede matar el virus con el secador de manos en los baños públicos y asegura que las vacunas contra la neumonía no son una protección contra el coronavirus. La organización explica que este virus respiratorio se propaga con el contacto con una persona infectada cuando ésta tose o estornuda. La mejor manera de protegerse, según sus recomendaciones, es lavándose las manos por unos 20 segundos y frecuentemente con agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol —tal y como se debe hacer para evitar cualquier catarro— ya que por el momento no existe ni se recomienda ningún medicamento específico para prevenir o tratar el coronavirus. Otras recomendaciones: evitar tocarse los ojos, nariz y boca y desinfectar objetos o superficies que se tocan a menudo, como un teléfono. Para más información visite: https://www.who.int/es Advertisement

