Confirman causa de muerte de siete familiares hondureños en Minnesota Cuatro adultos y tres niños fueron encontrados sin vida en la localidad de Moorhead, luego de que varios conocidos realizaran un chequeo de bienestar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades de Minnesota confirmaron este miércoles la causa de la muerte de siete familiares fallecidos en la localidad de Moorhead, hasta donde llegó la policía para realizar un chequeo de bienestar, a petición de varios conocidos de las víctimas. Ahí, los agentes encontraron los cuerpos de Belin Hernández, de 37 años, Marleny Pinto, de 34, Breylin Hernández, de 16, Mike Hernández, de 7, Marbely Hernández, de 5, Eldor Hernández Castillo, de 32, y Mariela Guzmán Pinto de 19, sin señales de violencia. Su hogar tampoco parecía haber sido asaltado, por lo que la oficina del médico forense del Condado de Ramsey realizó un examen de sangre en las víctimas para determinar la causa de muerte. "Un nivel letal de toxicidad de monóxido de carbono en las víctimas", fue lo que encontró el médico, de acuerdo a un comunicado. policeline do no cross at garden house Credit: Getty Images El reporte también detalló que la casa donde se encontraba la familia, contaba con dos artículos que pudieron haber sido los posibles detonantes del monóxido de carbono: un calentón y un auto van Kia, localizados en el garaje, según People. "Los detectives han trabajado con el jefe de bomberos del estado y profesionales en calefacción, ventilación y aire acondicionado, y no pudieron replicar el mal funcionamiento del calentón, de donde el monóxido de carbono estaba entrando a la casa", explica el comunicado. "El vehículo fue encontrado sin batería y medio tanque de gasolina. No hay nada que indique que estuvieran trabajando en él, como herramientas, cables de corriente o un arrancador de baterías. Los detectives pidieron a un mecánico revisar el autor, el alternador estaba funcionando correctamente, pero la batería necesitaba ser recargada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a las autoridades, se llevarán a cabo análisis adicionales en un segundo laboratorio, para determinar si el escape del carro contenía cianuro de hidrógeno, que pudo haber sido un factor en las muertes. Los resultados podrían tardar hasta ocho semanas. "Toda vez que esos resultados sean finalizados, podríamos definir la causa de envenenamiento", resaltó el comunicado. "La investigación continúa activa, no obstante, esta información debe proveer más respuestas sobre la causa de esta trágica situación". Crime Scene at Residential Home Police line do not cross Crime Scene | Credit: Getty Images Las autoridades confirmaron, además, que la casa había sido inspeccionada en septiembre del 2020, y no se encontró ningún problema. Por su parte, los vecinos del área recordaron a la familia como reservada y amigable, asegurando que los niños pasaban bastante tiempo jugando en el jardín. Las autoridades notificaron al distrito escolar sobre lo sucedido, para asistir en la preparación de ayuda a los niños y jóvenes afectados por esta tragedia. "Los estudiantes asistían a la escuela S.G. Reinertsen Elementary y Moorhead High School. Es un momento difícil para nuestra familia del sistema de escuelas públicas del área de Moorhead", expresó el distrito escolar al diario The Forum of Fargo-Moorhead.

