Conductor de UPS, de 24 años, muere por supuesto golpe de calor tras desmayarse en su camión durante una entrega “Todavía estoy conmocionado. No puedo creerlo. Mi hijo acaba de cumplir 24 años”, dijo el padre del conductor, Esteban Chavez Sr., sobre la tragedia. El joven repartidor pudo fallecer debido a las altas temperaturas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un repartidor de UPS falleció por un supuesto golpe de calor tras desmayarse en su camión durante una entrega, según la hipótesis que se bajara. Su padre, Chavez Jr., declaró que el joven había estado trabajando para UPS durante cuatro años y acababa de regresar a trabajar un día antes de su muerte después de ausentarse por un tiempo debido a una lesión en el hombro. La causa oficial de su muerte todavía está bajo investigación, según ABC 7. Este mismo medio también informó que la familia de Chavez espera que el incidente sirva como una lección para cualquiera que trabaje en áreas donde la temperatura es más alta y se tomen precauciones como beber mucha agua y mantener la calma. Repartidor UPS Repartidor UPS | Credit: abc7 "Todo esto es tan repentino", dijo el padre Esteban Chavez Sr. a esta cadena de televisión. "Cumplió 24 años el viernes y terminó falleciendo al día siguiente, que fue el 25". "Me duele mucho no haber estado allí para recoger a mi hijo. Duele mucho. Pero me gusta pensar que Dios tenía un llamado para él. Dicen que los buenos mueren jóvenes. Estoy seguro de que mi hijo fue uno de ellos", continuó Chavez. Repartidor UPS Repartidor UPS | Credit: Getty Images En respuesta a la tragedia, la empresa UPS emitió un comunicado para expresar sus condolencias. "Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de nuestro conductor Esteban Chavez, y expresamos nuestro más sentido pésame a su familia y amigos", se lee en un comunicado que compartió con nuestra revista hermana PEOPLE. "Estamos cooperando con las autoridades investigadoras y respetuosamente les pedimos que dirijan sus preguntas sobre este incidente a ellos". Tras la terrible tragedia, un miembro de la familia ha creado una página de GoFundMe para ayudar con los costos del funeral. QEPD.

