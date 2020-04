Conductor se desmaya y choca su auto tras usar una máscara n95 por varias horas Las autoridades recalcaron que usar máscaras para protegerse del coronavirus en un vehículo cuando solo hay una persona a bordo no es necesario y, de hecho, puede ser peligroso. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un hombre que estaba conduciendo su vehículo perdió el conocimiento luego de haber usado por varias horas una máscara N95 y terminó estrellándose contra un poste en Nueva Jersey. Inicialmente, autoridades policiales reportaron en su cuenta de Facebook que el accidente había ocurrido por exceso de alcohol. Sin embargo, esa teoría fue descartada y se cree que el conductor se desmayó porque le faltó el oxígeno y porque inhaló demasiado dióxido de carbono debido a su prolongado uso de la máscara. "Si bien no sabemos [la causa] con 100 por ciento de certeza, sí sabemos que el conductor había estado usando una máscara N95 dentro del vehículo durante varias horas y finalmente se desmayó mientras operaba el vehículo", dijo el departamento en las redes sociales. Image zoom Lincoln Park Police Department La policía de Lincoln Park añadió que aunque los oficiales que llegaron al lugar de los hechos no son médicos —ni conocen el historial médico del afectado– pudieron hacer deducciones basándose en su experiencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el interior del vehículo no se encontraron rastros de drogas o sustancias prohibidas y el conductor fue llevado inmediatamente a un hospital local, donde fue tratado por lesiones no mortales, informó el diario estadounidense New York Post. Image zoom A través de un comunicado, la policía le recordó a los residentes que conducen que aunque se deben usar máscaras en lugares públicos para ayudar a prevenir la propagación de la COVID-19, no son necesarias cuando se conduce un vehículo sin otros ocupantes. Advertisement

