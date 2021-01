Close

Repartidor de Amazon rescata a un bebé robado y consigue regresárselo a la mamá ¡Esta sí que es la mejor entrega! Juan Carlos Flores, un empleado de Amazon en Houston, salvó al pequeñín y consiguió reunirlo con su mamá. Aquí la conmovedora historia. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Juan Carlos Flores, un repartidor de Amazon que trabaja en Houston hizo posible el pedido más importante de su vida al entrega rescatar a un bebé de 5 meses que al parecer había sido robado dentro de un carro, para luego entregarlo sano y salvo a la madre. La policía de Houston informó que el pasado 18 de enero respondieron a un llamado de auxilio reportando que un bebé había sido secuestrado dentro de un auto en el vecindario de Sunnyside. Al mismo tiempo, en un camino ubicado a una milla de distancia aproximadamente, una cámara de seguridad captó a un sujeto depositando al bebé en su asiento para el carro en el suelo y dejándolo ahí, a un costado de la vía. Flores pasaba por el lugar cuando vio el asiento de coche y se percató que había un niño dentro. "Cuando me acerqué y miré al bebé", expresó el chofer de Amazon a ABC-7, en Houston, "me dieron ganas de llorar, porque era imposible que estuviera ahí solito". Increíblemente, y gracias al video de la mencionada cámara, se puede ver cómo seis carros pasaron por el mismo lugar y ninguno se detuvo para rescatar al bebé. Flores se acercó a la casa más cercana y tocando a la puerta del vecino le preguntó si había dejado al bebé ahí afuera. "Les pregunté si el bebé era de ellos y [me respondieron]: '¿Qué? ¿Estás bromeando?'", contó Flores. Entonces llamaron a la policía. "Vinieron unos 5 o 10 carros, con la mamá llorando y me dijeron que se habían robado al bebé en un auto". Image zoom Credit: Tomado de video SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Minutos después de la llamada reportando el hallazgo del bebé, llegaron más policías y finalmente la madre del bebé. Posteriormente se supo que la madre había dejado su teléfono dentro del carro y que gracias a eso estaban intentando localizar al auto con el bebé. "Esto es lo mejor que me pudo haber sucedido en mi trabajo", exclamó emocionado el repartidor quien de acuerdo con ABC trabaja con Amazon desde que empezó la pandemia de COVID-19.

