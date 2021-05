Concursante de Miss Universo está en riesgo de ir a la cárcel La representante de Myanmar, Thuzar Wint, realizó durante el concurso de Miss Universo una serie de acciones que podrían llevarla a prisión. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El evento de Miss Universo ha cambiado en diversos aspectos a lo largo de los años. Ante su influencia mundial, también sirve de escaparate para abordar temas que son de interés general a nivel social, político y cultural. Este año, algunas participantes aprovecharon para denunciar algunas causas. Tal es el caso de Thuzar Wint, representante de Birmania, oficialmente llamada Birmania, oficialmente República de la Unión de Myanmar. La joven de 22 años, aprovechó la pasarela de trajes típicos para alzar la voz. Luego de desfilar con un atuendo confeccionado por artesanas de su país, llegó al centro del escenario y aprovechó para sacar un cártel con el texto "recen por Myanmar". Este hecho denunció la represión de la junta militar que obtuvo el poder tras un golpe de Estado el pasado 1 de febrero; lo cual, ha ocasionado una crisis política y de violencia en su país. De hecho, la contendiente envió un video para este concurso en el cual también denunció la problemática. "Nuestra gente está muriendo y recibiendo disparos de los militares todos los días. Me gustaría pedir a todo el mundo que hable de Birmania/Myanmar. Como Miss Myanmar, desde el golpe he hablado de ello todo lo que he podido", mencionó. Thuzar Wint Credit: Thuzar Wint Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dicho acto puede ocasionar que cuando Wint regrese a su país sea detenida y puesta en prisión, según informó EFE. Además, la chica relató al diario estadounidense The New York Times que "todas las noches en la televisión, el Ejército anuncia nuevas órdenes de arresto para celebridades y otras personas que han criticado al régimen". Antes del concurso, la reina de belleza ya había participado en diversas protestas repartiendo agua a manifestantes en Rangún y donó sus ahorros a los familiares de las personas que fueron asesinadas. Incluso, para formar parte de Miss Universo, tuvo que ocultar su identidad por temor de que su nombre formará parte de la lista de las personas más buscadas o celebridades que tienen orden de arresto. Por ello, Thuzar Wint dio a conocer que, de momento, no está en sus planes regresar a su nación porque teme por su seguridad y la de su familia.

