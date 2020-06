Nuevos esfuerzos para encontrar a Vanessa Guillén, una joven soldado hispana desaparecida en Texas La soldado hispana Vanessa Guillén lleva más de 50 días desaparecida y la comunidad se une para encontrarla. Los nuevos detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La madre de Vanessa Guillén, una joven soldado hispana que desapareció en Texas hace casi dos meses, exigió respuestas a los oficiales del ejército estadounidense sobre el paradero de su hija. La joven de 20 años desapareció el 22 de abril de la base militar Fort Hood. Image zoom FORT HOOD US ARMY La congresista Sylvia García exigió en una conferencia de prensa virtual más transparencia en la búsqueda de la soldado, ya que las autoridades del ejército no han divulgado ninguna información a la familia sobre la investigación de este caso. "Han pasado dos meses y no sabemos nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en esa base? ¿Por qué despareció mi hija?", preguntó Gloria Guillén, mamá de la joven. "Ya no aguanto más ni un día más, porque no estoy durmiendo y estoy mal de salud". La madre dijo que quiere que alguien fuera de la base militar investigue el caso de su hija. "¿Dónde está mi hija", preguntó desesperada. La actriz Salma Hayek ha compartido la foto de Vanessa Guillén en su Instagram, pidiendo ayuda a la comunidad para encontrarla. La joven fue vista por última vez en el estacionamiento de la base militar Fort Hood. Las llaves de su auto, la llave de su habitación en el cuartel, su tarjeta de identificación y billetera fueron encontradas en la base militar, donde estaba trabajando el último día que fue vista, según los oficiales de Fort Hood. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN NBC Latino reporta que la familia, amigos y seguidores de la soldado han realizado protestas y vigilias, y siguen pidiendo respuestas sobre su paradero. Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) anunció que esta organización sin fines de lucro donaría otros $25,000 de recompensa a quien ofrezca información sobre la soldado. El Ejercito también ofreció $25,000 de recompensa a quien provea pistas para encontrarla. "Esta joven se puso el uniforme militar para servir a nuestro país", dijo la congresista García. "Lo mínimo que podemos hacer por ella es averiguar dónde está y qué es lo que tenemos que hacer para ayudarla".

