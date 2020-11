Close

'Comprador' se arroja al vacío desde el piso 31 mientras visitaba lujosa torre en Hollywood El supuesto cliente aprovechó un descuido del agente de bienes raíces para lanzarse de Sierra Towers donde han vivido famosos como Lindsay Lohan y Elton John. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sierra Towers, una de las propiedades más exclusivas y costosas de Hollywood, se encuentra al centro de lo que aparenta ser un escalofriante suicidio. Según se explica la tragedia ocurrió cuando un supuesto 'comprador' visitaba uno de los apartamentos del rascacielos y en un descuido del agente de bienes aprovechó para lanzarse al vació desde el piso 31. Los hechos ocurrieron la tarde del lunes pasado cuando dicha persona visitaba una de las propiedades que se encuentran a la venta. Fuentes contaron al diario New York Post que el supuesto 'cliente' se encontraba inspeccionando la multimillonaria propiedad. De pronto, cuando el vendedor -tampoco identificado- se dio la vuelta, el supuesto suicida aprovechó para escalar el muro y saltar a su muerte. Dicha publicación señala que la venta del apartamento en cuestión era manejada por la agencia de bienes raíces fundada por Rick Hilton, padre de Paris Hilton. Al parecer por lo menos uno de los famosos residentes de la lujosa torre vieron el cuerpo del fallecido en el suelo. Sierra Towers ha sido hogar de estrellas como Matthew Perry, Elton John, Cher, Joan Collins y Sandra Bullock, entre muchas otras. Image zoom Sierra Towers | Credit: Google Maps La prestigiada publicación Hollywood Reporter ha calificado a esta torre como "un extraño, sexy, apartamento de condominios de celebridades": Image zoom Sierra Towers | Credit: Google Maps SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La propiedad se encuentra entre el límite de West Hollywood y Beverly Hills y sus codiciadas propiedades llegan a cotizarse en hasta $2,000 por pie cuadrado. Según se dice la Oficina del Alguacil de Los Ángeles ha confirmado que acudieron se respondió al reporte de una persona que había caído de la torre. "No podemos hablar al respecto", afirmó una fuente al Post, sin proporcionar más detalles. Al parecer la investigación continuaría.

