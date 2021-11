¿Compensación de 450 mil dólares para algunas familias inmigrantes separadas en frontera de Estados Unidos? Durante la era de "cero tolerancia" de la administración de Donald Trump, más de 5,500 niños inmigrantes fueron separados de sus familias. Los abogados de estas familias ahora negocian con el gobierno de Joe Biden para que sean compensados por lo que sufrieron. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Algunas de las familias de inmigrantes que fueron separados en la frontera de Estados Unidos podrían obtener una compensación monetaria del gobierno de Estados Unidos, reporta el diario The New York Times. Durante la era de "cero tolerancia" de la administración de Donald Trump, más de 5,500 niños fueron separados de sus familias antes de que Trump firmara una orden ejecutiva revocando esta controversial práctica, reporta PEOPLE. Los abogados que representan a estas familias de inmigrantes —afectados por esta criticada práctica del gobierno estadounidense— están negociando con oficiales de la administración de Joe Biden para llegar a un acuerdo justo. Según reporta The New York Times, las familias podrían recibir hasta $450,000 por cada miembro que fue directamente afectado por esta orden de separación familiar. Fuentes aseguraron al diario que algunos miembros de estas familias podrían recibir menos dinero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN inmigrantes en frontera Estados Unidos Credit: Getty Images La administración de Joe Biden ha continuado la labor de reunificar a familias de inmigrantes que habían sido separadas en la frontera de Estados Unidos. Joe Biden firmó una orden ejecutiva para crear un grupo de trabajo dedicado a reunir a padres inmigrantes con sus hijos, que quedaron bajo la custodia del gobierno estadounidense tras traumáticas separaciones en la frontera. Algunos padres que fueron deportados a sus países de origen tras ser separados de sus hijos en la zona fronteriza, han podido regresar a Estados Unidos por un tiempo limitado para reunirse con los menores. El diario The New York Times reporta que —además de negociar que reciban compensación financiera— este acuerdo del gobierno estadounidense con los abogados de las familias inmigrantes afectadas podría incluir acceso a servicios de salud mental, como sesiones de terapia para padres y niños que fueron separados.

