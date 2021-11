Cómo y cuándo ver el eclipse lunar de este viernes, el más largo de los últimos 500 años El eclipse lunar parcial de este viernes durará más de tres horas en el cielo de América, Australia, partes de Europa y Asia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eclipse lunar Eclipse lunar | Credit: Getty Images Este viernes 19 de noviembre todos podremos ser espectadores de uno de los eventos astronómicos más grandes que se haya visto en los últimos 580 años. El eclipse lunar parcial durará más de tres horas en el cielo de América, Australia, partes de Europa y Asia. Según el portal especializado Time and Date, "por primera vez desde la construcción de Machu Picchu podemos ver un eclipse lunar parcial que dura más de seis horas [en todo su ciclo]". De acuerdo con Space.com, "el paso de la Luna por el lado más oscuro de la Tierra demorará 3 horas, 28 minutos y 23 segundos". "También será el eclipse lunar parcial más largo en 580 años", apuntan. El eclipse se podrá ver en la madrugada de este viernes, entre 1:18 a. m. y 4:47 a. m. hora de México; entre las 3:18 a. m. y las 6:18 a. m. hora de Washington D. C.; entre la 1:18 a. m. y las 4:18 a. m. en El Salvador y Nicaragua; y entre las 2:18 a. m. y las 5:47 a. m. en Colombia. La investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, Julieta Fierro Gossman, explicó que durante los eclipses la Luna se "pinta" de carmesí debido a que la luz del Sol atraviesa la atmósfera de la Tierra, la cual funciona como una lente que la proyecta sobre el planeta. Aunque la estrella envía luz de todos los colores, las partículas de polvo absorben la de color azul, verde y amarilla, por lo que solo logra pasar la roja, algo similar a lo que ocurre con los atardeceres. También recordó que estos "eventos naturales se producen cuando la Tierra se interpone entre el satélite y el Sol, de forma que impide que le llegue directamente la luz de nuestra estrella y aunque cada año se producen dos eclipses de noche y dos de día, su duración varía de acuerdo con la posición de la Luna respecto al planeta y la velocidad a la que se desplaza". La particularidad de este evento, según la especialista, es que la Luna se encuentra más lejos del planeta, se mueve más lento y por eso la duración será tan extensa. En esta ocasión, no será necesario acudir a ningún tipo de instrumento óptico para poder observar el eclipse, ya que se podrá hacer a simple vista. Eclipse lunar Eclipse lunar | Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El eclipse lunar más largo que ha tenido lugar hasta ahora se registró en el año 1440 y se calcula que habrá otro un similar en el 2669. El 4 de diciembre también tendrá lugar un eclipse, pero de Sol, el cual podrá disfrutarse desde parte del sur de África, la Antártida y el Atlántico sur.

