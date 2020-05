¿Cómo preparar una paloma perfecta? Dale una mirada a esta receta para que prepares una refrescante paloma, uno de los cocteles mexicanos más populares. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando se habla de los cocteles más populares en México, hay que mencionar sin duda las margaritas y las micheladas, pero, ¿sabías que las palomas son otras de las bebidas más pedidas entre los mexicanos? Aunque en esencia, podría considerarse que una paloma es una margarita -debido a su similitud en ingredientes y preparación- hay muchos que prefieren este coctel, ya que su sabor es menos dulce que las tradicionales margaritas. El ingrediente protagonista para la preparación de una paloma perfecta es la toronja, fruta que le da el color y sabor característico a este refrescante coctel mexicano. Dale una mirada a esta receta para que prepares la paloma perfecta durante la temporada de calor que inicia. Image zoom Paloma Getty Images Ingredientes: ¼ de taza de jugo de toronja

1 cucharadita de jugo de limón

1 cucharadita de azúcar

1 shot de tequila

¼ de taza de agua con gas

Cubos de hielo

1 rodaja de toronja

Sal Preparación Pon en un recipiente el jugo de toronja, el jugo de limón, el azúcar y el tequila. Revuelve todos los ingredientes hasta que notes que el azúcar se ha disuelto. Para agregar la sal en el borde del vaso en el que servirás tu paloma, pon la sal en un plato, humedece el borde del vaso con la rodaja de toronja y luego pon el borde húmedo del vaso en la sal para que esta se adhiera. Agrega el hielo al vaso y luego vierte el coctel. Decóralo con la rodaja de toronja. ¡Ya está! Una bebida deliciosa y refrescante que tan solo te tomará minutos en preparar. Image zoom Paloma Un twist saludable Algunas recetas tradicionales para preparar una paloma aconsejan el uso de soda de toronja a cambio del jugo natural de la fruta, al hacer esto, estás añadiendo azúcares procesados innecesarios a tu coctel. Usa el jugo natural de la toronja y esto te ayudará a que tu paloma sea más saludable. De igual forma, puedes evitar el uso de la cucharada de azúcar que incluímos en nuestra receta o sustituirlo por una cucharada de miel de agave. Aunque este cambio le dará un giro al sabor de tu paloma, sin duda te ayudará a que sea una bebida mucha más baja en azúcar.

