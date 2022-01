El correo distribuirá pruebas de COVID-19 a domicilio, ¡son gratuitas y aquí te decimos cómo conseguirlas! Todos los hogares de los Estados Unidos tienen acceso a pedir hasta cuatro pruebas rápidas para detectar la COVID-19 por medio de un sitio de Internet del gobierno federal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A partir de este lunes 18 de enero todos los hogares de Estados Unidos pueden pedir cuatro pruebas completamente gratis para la detección de la covid-19 a través de la Oficina de Correos Postales de Estados Unidos (USPS). El programa se realizará por medio de un sitio de Internet especialmente establecido por el gobienro federal y cuya dirección es la siguiente: covidtests.gov. "Cada hogar de Estados Unidos podrá pedir pronto cuatro pruebas gratis de COVID-19", se dijo por medio de un comunicado publicado en el mencionado sitio de Internet. "No hay cargos por envío y no necesita usted ingresar una tarjeta de crédito". Lo único que hay que ingresar una vez dentro del enlace de Internet es el nombre de la persona solicitante y su dirección. Las pruebas de covid-19 llegarán a la dirección señalada en aproximadamente 12 días. Según la agencia noticia Reuters la administración del presidente Joe Biden ha adquirido 500 millones de pruebas rápidas de COVID-19 para distribuir en la fase inicial del programa. "No estamos diciendo que pararemos aquí"., afirmó el mandatario, quien destinará recursos para adquirir 500 millones de pruebas más en los próximos meses. ¡El correo traerá más que buenas noticias en los próximos días! USPS correo enviará pruebas de covid-19 Credit: GEtty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El correo distribuirá pruebas de COVID-19 a domicilio, ¡son gratuitas y aquí te decimos cómo conseguirlas!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.