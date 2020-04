¿Quieres ir a Costco para hacer tus compras de cuarentena? Estas son las reglas a seguir a partir de ahora Estas son las reglas que deberás seguir para realizar tus compras en Costco a partir de ahora y hasta que pase la crisis de COVID-19 ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los miembros de Costco están acostumbrados a salir con carritos llenos de comida, juguetes, y diversas mercancías que únicamente encuentran en los anaqueles de sus más de 785 tiendas a nivel mundial. Sin embargo a partir de ahora y hasta nuevo aviso sus socios deberán observar una serie de reglas diseñadas especialmente para acatar las normas de distanciamiento social por la pandemia del coronavirus y protegerse tanto a sí mismos, como a los empleados de los almacenes. Las normas entran en vigor este viernes 3 de abril y servirán también para regular el impactante influjo de compradores que han atiborrado los pasillos de sus bodegas de ventas por volumen ante la cuarentena impuesta en múltiples estados. A partir de dicha fecha quienes deseen comprar en Costco solo podrán traer un acompañante. Es decir que no podrán venir con niños u otras personas. Así se podrán lograr los "esfuerzo de distanciamiento social", se dijo en el sitio de la compañía donde también se informa que el cambio es temporal. Las colas afuera de los almacenes de Costco en sus locales han dejado a muchos boquiabiertos: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Como muchos de ustedes habrán notado, hemos experimentado un incremento en nuestras ventas en estos momentos", se dijo en la página oficial del almacén. "Como resultado de esto hemos tomado medidas para controlar el número de miembros en nuestras bodegas y le pedimos a nuestros miembros y empleados que practiquen el distanciamiento social" "Incrementamos nuestros protocolos de limpiar superficies, incluyendo las manillas de los carritos de compra, los anaqueles, las bandas de las registradoras y las cajas registradoras", se dijo también en la carta que va firmada por Craig Jelinek, CEO de Costco. "Mientras llega nueva información nuestra gerencia en almacenes mantendrán al personal bien informado para que puedan responder de forma rápida y apropiada [a la demanda". Pero eso no es todo. Costco también ha reducido algunos servicios."Hemos impuesto límites en [la venta] de ciertos artículos para ayudar a asegurarnos de que nuestros miembros tengan acceso a la mercancía que quieren y necesitan", se especifica. "Nuestros compradores y proveedores están trabajando para asegurarse de satisfacer la demanda y que todos sus productos favoritos estén disponibles en nuestras bodegas". Advertisement

