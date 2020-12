Close

Lo que debes saber de la vacuna del coronavirus El doctor Carlos Ramírez-Mejía explica los detalle de la vacuna para combatir la COVID-19 que se ha empezado a administrar en los últimos días. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras nueve meses de haberse declarado oficialmente la pandemia por COVID-19, las primera dosis de las vacunas creadas en tiempo récord se han empezado a distribuir por todo el mundo. En Estados Unidos, la primera en recibir la vacuna de los laboratorios Pfizer fue la enfermera Sandra Lindsay, quien trabaja en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Lenox Hill de Nueva York, según la agencia EFE. Por su parte, el trabajador de la salud Miguel Ortiz se convirtió en el primer latino en ser vacunado, reportó Telemundo. ¿Cómo surgió la vacuna?, ¿cuáles son sus efectos?, ¿cuál es su grado de efectividad? Estas y otras interrogantes las resuelve para People en Español el doctor de origen colombiano Carlos Ramírez-Mejía, del Hospital Baptist de Miami, quien está certificado por la Junta de Neurología de Estados Unidos y en medicina del sueño. RELACIONADO: Qué tienes que hacer si crees que tienes coronavirus Image zoom Credit: Cortesía ¿Cómo se creó la vacuna del coronavirus? Lograron descifrar todas las proteínas que tiene el virus. Las proteínas que están en la parte del virus, que son las que se pegan en las células para enfrentarla, las cogieron y se las metieron a una molécula de DNA. Entonces, nosotros nos estamos exponiendo a esas proteínas y no al virus; por eso es que no se puede infectar ni nada. ¿Cuál es tipo de vacuna que se produjo? Mucha gente cree que es el virus inactivado. Hay dos tipos de vacunas: una en la que cogieron el virus de la influenza, el de la gripe, de los chimpacés, lo inactivan y le ponen las proteínas del virus, como si fuera un caballo de Troya, que le llaman. Y hay otras, que es la tecnología moderna y que es la que tiene Moderna, en la que ni siquiera se le está poniendo el virus de un animal. ¿Se imagina que a usted le pongan el virus del chimpancé? Uno dice ‘¡qué pereza!’ ¿Cierto? Que le pongan el virus de otra especie, el virus de la gripe de los chimpancés. Pero, por ejemplo, la de Moderna es sintética. Y lo mismo la de Pfizer. Image zoom Credit: Jeff J Mitchell - Pool /Getty Images ¿Por qué una persona debe ponerse esta vacuna? Este virus afecta todos los sistemas de nuestro cuerpo. No hay una sola parte de nuestro cuerpo que no sea afectada por el coronavirus. Cada día este virus reescribe los libros de medicina porque nunca habíamos visto un virus que atacara cada sistema. Se mina el sistema renal, el sistema hepático, el sistema nervioso central, pulmonar; todos los órganos. Cuando uno mira hay algún efecto negativo provocado por el virus. Entonces, tenemos la gran suerte de que este es un virus que produce una respuesta inmunológica muy fuerte, el cuerpo lo ataca de una manera muy fuerte; eso hace que el virus pueda ser muy severo en algunas personas, pero, al mismo tiempo, es lo que nos permite tener una vacuna tan eficiente. Lo que hace que el virus sea tan letal y tan agresivo es lo que estamos usando para atacarlo: inducir una respuesta a nuestro cuerpo que es muy fuerte. Ese es su talón de Aquiles, que produce una respuesta inmunológica tan fuerte que nosotros pudimos producir una vacuna en un periodo muy corto y que es tan efectiva. Entonces, ese es el talón de Aquiles en esencia, lo que lo hace que sea tan infeccioso y que haga tanto daño, es lo que nosotros estamos usando para atacarlo. Porque podríamos haber producido una vacuna que solamente fuera efectiva en un 50 por ciento y eso era lo que se pensó al principio, pero tenemos una vacuna efectiva en un 95 por ciento. Image zoom Credit: Yegor AleyevTASS via Getty Images ¿Qué significa que se tenga una vacuna con un 95 por ciento de efectividad? Básicamente, lo que está pasando con esto es que a todas las personas a quienes le pusieron la vacuna, ninguna tuvo que ser hospitalizada y ninguna tuvo una forma severa de la enfermedad, independientemente de la edad. Creemos que pudo haber algunas personas que la vacuna las pudo haber protegido para que les diera forma muy benigna del virus. Entonces, aunque la vacuna no evite que uno le dé el virus, al ciento por ciento de las personas que lo recibieron no les dio una infección que requiriera atención médica en un hospital o que tuvieran que ser hospitalizados en cuidado intensivo y, es más, aún a las personas mayores, que generalmente responden menos a las vacunas, no tuvieron que ser admitidos al hospital o tuvieron alguna complicación. Eso es una cosa maravillosa. Image zoom Credit: Getty Images ¿La vacuna que se está distribuyendo es la de Pfizer? En este momento, para Estados Unidos hay tres vacunas: la de Pfizer, que ya está aprobada para uso de emergencia. La de Moderna, que se va ha aprobar, probablemente, el viernes para uso de emergencia. Y otra que viene es la de Johnson & Johnson que, probablemente, va a ser para principios de año. Hubo una coincidencia muy benéfica para nosotros, que en la administración de Barack Obama había trabajado con unos laboratorios para la producción de estas vacunas sintéticas a raíz del ébola y de otras enfermedades infecciosas. Entonces ya estaba en el laboratorio todo preparado, la tecnología y todo, para producir una vacuna de manera rápida, efectiva y eficiente. Pero se estaba esperando para otras enfermedades, como el SARS, el ébola, ese tipo, y de pronto, apareció esta enfermedad. Fue la combinación perfecta porque los laboratorios estaban listos para producir una vacuna sintética de una manera rápida, sin tener que [invertir más] tiempo haciendo todo el proceso, y apareció una enfermedad que es altamente efectiva. Entonces, esto fue una coincidencia de que ya estaba todo listo y la enfermedad apareció. Ya estaban los laboratorios con toda la infraestructura y todo listo para producir una vacuna masivamente en tiempo corto. Y así van a ser todas las vacunas de ahora en adelante, van a seguir este mismo patrón porque son vacunas muy seguras, que se pueden producir muy rápido. El problema es con la estabilidad. Porque lo que hacen es que se coge la vacuna, vienen como en unas bolitas que son como mantequilla; por eso, deben estar a una temperatura tan baja porque cuando se ponen a una temperatura normal, la cubierta que lo está protegiendo se derrite y se pierde la estabilidad. Con la cubierta que le están poniendo a la de Moderna puede durar hasta un mes a temperatura de refrigerador. La de Pfizer cuatro días después de que se descongela; la de Pfizer la deben tener a menos de 80 grados centígrados. La de Moderna la tienen en menos, esa es la ventaja de una sobre la otra. Y cada vez vamos a sacar cubiertas que sean más estables. ¿Para crear la vacuna se tuvo algún tipo de contacto directo con el virus? En los laboratorios donde se está produciendo la vacuna nunca estuvo el virus presente. Lo que se produjeron fueron las proteínas, se hicieron en laboratorio, basada en la información que los científicos dieron de cómo estaban formados, de su composición. En los laboratorios donde se produjo nunca tuvieron el virus. Entonces, no hay posibilidad de que uno se enferme con el virus porque nunca se necesitó porque ya teníamos las proteínas, la composición. Y desde muy temprano, precisamente por los grandes avances que tenemos, lograron coger el virus y rapidito encontrar cuáles eran las proteínas y comenzar a producirlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Por qué aconsejaría usted que la gente se pusiera la vacuna? Porque, de acuerdo, a lo que estamos viendo, el ciento por ciento de las personas van a ser tocados por esta enfermedad. El ciento por ciento de la población va a estar en contacto, o vamos a decir, casi el ciento por ciento de la población va a estar en contacto con esta enfermedad. Hay dos opciones, el contacto con esta enfermedad va a ser la infección o va a ser la vacuna y esa es la decisión que tenemos que tomar. Mi experiencia con el coronavirus va a ser porque me dé la enfermedad o porque me vacuné. Pero nadie va a poder decir que, en dos años, no le pasó una de las dos cosas. O le dio el virus o se vacunó ¿por qué? Porque si estuviéramos en un mundo ideal nosotros podríamos vacunar el ciento por ciento de la población en un mes o dos; o un ochenta o noventa por ciento de la población. Entonces, ya la enfermedad no se riega, pero como hay tantos problemas con la distribución y tanta gente que no se la va a poner, la enfermedad va a seguir ahí latente, apareciendo en focos.

