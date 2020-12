Close

¿Cómo cuidar tu billetera durante la época navideña? La gurú financiera de las estrellas te lo explica Brittney Castro ofrece consejos fáciles de seguir para mantener tus finanzas en orden sin dejar de consentirte en estas fechas de fin de año. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con la Navidad a la vuelta de la esquina y las ofertas en las tiendas en todo su apogeo, la llamada gurú financiera de las estrellas Brittney Castro quiere asegurarse que tu cuenta de banco sobrevivirá la temporada y ofrece consejos prácticos y efectivos para no caer en problemas de dinero empezando el Año Nuevo. Debido al confinamiento este año, la mayoría de los estadounidenses buscaron irresistibles ofertas por Internet — y con un solo click redujeron sus cuentas de banco. Aquí Castro comparte cómo no irse a la quiebra en un solo día. “Asegúrate de gastar solo lo que tienes. Deja los artículos en el carrito de compras y luego una vez a la semana, durante tu día de finanzas, [cuando] verifiques tus cuentas y presupuesto, regresa a ver qué artículo realmente necesitas versus aquellos que sólo elegiste por impulso”, dice a People en Español. “Te darás cuenta que la mayoría de los artículos que dejas en el carrito por más de 48 horas no los necesitas después de todo”. Image zoom Credit: Foto: Ben Cope; Estilista: Kaylee Jackson; Maquillaje: Brett Freeman; Peinado: Hailey Adickes SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para cubrir a todos en tu lista, Castro tiene tres reglas a seguir. “Haz un intercambio de regalos, así solo tienes que comprar un solo regalo en vez de varios", dice. "Dos, concuerda en dar tiempo sin regalos. Recuerda que [esta época] es sobre estar acompañado de tus seres queridos y no gastar más de lo que tienes para comprobar tu amor [por ellos]. Tres, apégate a tu presupuesto. Si vas a comprar regalos, crea un presupuesto y gasta sin caer en deuda”. Castro asegura que la mejor manera de ahorrar dinero —no solo durante la época festiva sino durante todo el año— es utilizando los códigos de promoción que ofrecen las tiendas. “Hoy en día eso es superfácil ya que muchas aplicaciones y sitios buscan los códigos de promoción para cada compra", asegura. "También puedes ahorrar dinero comprando calidad... así los artículos duran más tiempo y a la larga te ahorran dinero”. Image zoom Credit: Foto: Ben Cope; Estilista: Kaylee Jackson; Maquillaje: Brett Freeman; Peinado: Hailey Adickes La experta en finanzas agrega que las personas no deben olvidarse de consentirse y cuidarse ya que la salud emocional, física y espiritual no se puede comprar con dinero. “La salud es la fortuna más grande. Sin salud tener todo el dinero en el banco no significa nada”, dice. “Eres lo más importante y mereces cuidarte”.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¿Cómo cuidar tu billetera durante la época navideña? La gurú financiera de las estrellas te lo explica

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.