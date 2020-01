Cómo crear un collage de tus 9 publicaciones más populares del 2019 en Instagram. ¿Y qué hacen con tu información? Entérate como crear tu Top 9 del 2019 en Instagram ¿Y qué pasa después con tu información? By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si quieres publicar un collage con tus 9 posts más populares en Instagram, te decimos cómo crear tu Top 9 del 2019 en esta red social. Ya lo has visto en años pasados en las cuentas de Instagram de amigos, familiares o celebridades, se trata de un recuadro con 9 fotos que representan recuerdos o publicaciones importantes durante el año. Instagram no ofrece este servicio, pero hay otros websites que sí hacen este resumen cada año. Muchos de estos websites te piden tu correo electrónico o tu clave de Instagram para entrar, así que ten cuidado, según reporta W-THI TV 10. Top Nine es un website y un app que te permite crear tu ‘top 9’ cada año. Puedes entrar usando el mismo nombre de usuario y contraseña que usas en Instagram. A lo mejor tienes que esperar varias horas para poder ver tu collage de 9 imágenes ya que la demanda es tan alta que toma su tiempo. Top Nine te pide tu correo electrónico para luego mandarte el collage cuando esté listo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom ¿Qué hacen luego con tu información? Usan tu correo electrónico para mandarte tu collage de “Top 9 del 2019” pero luego te pueden mandar también anuncios y otra información de mercadeo. En la correspondencia electrónica que recibas de Top Nine, verás instrucciones de cómo cancelar la opción de que te manden anuncios. También puedes visitar su “Forget Me” page, y pedirle a Top Nine que borre tu información de sus récords. Image zoom Otra website donde puedes crear este collage de Top 9 del 2019 es Best Nine. Ahí solo tienes que dar tu nombre de usuario en Instagram y te crea el collage, pero puede demorarse un poco y tienes que mantener su website abierto. La ‘política de privacidad’ de Best Nine te informa que puede usar tu nombre de usuario en Instagram o tu correo electrónico para enviarte “contenido y ofertas de producto” que pueda interesarte. También podría proveerle tu información a otros socios —o servicios que los ayudan con su website— mientras que estos se comprometan a mantener tu información confidencial. Así que piénsalo bien al crear tu ‘Top 9’ en Instagram ya que tus datos pueden llegar más lejos de lo que sospechas. Advertisement

