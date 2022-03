¿Cómo afecta la diabetes a la comunidad hispana? El doctor Richard Aguilar explica por qué los latinos estamos en mayor riesgo de sufrir diabetes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Más de 133 millones de personas en Estados Unidos sufren de diabetes o prediabetes, lo que quiere decir que más del 40 por ciento de la población del país lucha contra esta enfermedad, según se expone en un reciente informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Los números resultan alarmantes y mucho más aún cuando estudios resaltan que los hispanos conforman el grupo étnico con el mayor riesgo de sufrir diabetes. Según una investigación de la Asociación Americana de Medicina, los latinos tienen un 22 por ciento de riesgo de padecer esta enfermedad. Por esta razón, la concientización sobre la diabetes debe ser una prioridad para nuestra comunidad. En el marco de la celebración del Mes de la Historia de la Mujer, invitamos al doctor Richard Aguilar a que comparta recomendaciones que pueden ayudar en la prevención y control de esta condición. Diabetes Credit: Getty Images "Hay varias cosas que te ponen en riesgo", explica el director clínico de Cano Health a People en Español. Según el experto, algunos de los factores que incrementan el riesgo de sufrir diabetes son: tener más de 45 años, ser de ascendencia latina, tener presión alta, sufrir de obesidad y contar con un historial de diabetes en la familia. "Se debe chequear cada año para revisar si el azúcar te está subiendo (y así) poder prevenir que no se te desarrolle", aconseja. Para el doctor Aguilar resulta vital que la comunidad latina entienda la intrínseca e importante relación que existe entre la forma en que nos alimentamos y el desarrollo de la diabetes. Según explica, el azúcar es la gasolina que le da energía al cuerpo, pero cuando comemos en desbalance el cuerpo almacena esta energía en forma de grasa. "El cuerpo no está hecho para comer calorías en exceso, por eso hay obesidad", añade. Gran parte de los alimentos que consumimos son transformados en azúcar (o glucosa) y luego son vertidos en la sangre. Es entonces cuando el organismo libera una hormona llamada insulina para ayudar a nivelar el azúcar. Cuando una persona sufre de diabetes, su cuerpo deja de producir insulina en las cantidades adecuadas, generando que el azúcar se quede en el torrente sanguíneo. Esto incrementa el desarrollo de otras serias condiciones de salud como afecciones del corazón, riñones o pérdida de la visión. Diabetes Credit: Getty Images La recomendación más valiosa que comparte el experto para prevenir o controlar la diabetes es asistir a valorizaciones médicas que permitan monitorizar nuestros niveles de azúcar y que puedan indicarnos si algo no está funcionando de forma correcta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También es vital estar atentos a señales que puedan indicarnos que nuestros niveles de azúcar están por encima de lo normal. "Si empiezas a notar los ojos borrosos, que orinas 2 o 3 veces en la noche, te da mucha sed y estás bajando de peso, tienes el azúcar mal controlado", concluye.

