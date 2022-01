Matan a tiros a comediante mexicano Gil Rodríguez "El Mocos" afuera de una taquería Gil Rodríguez "El Mocos" fue asesinado a tiros en la noche de este domingo a la salida de una taquería en Monterrey, según han informado varios medios locales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gil Rodríguez Gil Rodríguez | Credit: Gil Rodríguez/Instagram El comediante mexicano Gil Rodríguez "El Mocos" fue asesinado a tiros en la noche de este domingo a la salida de una taquería en Monterrey, según han informado varios medios locales. De acuerdo con La Razón, el incidente tuvo lugar cerca de las 20:00 horas afuera de la taquería "Don Chiles", ubicada en la colonia Barrio San Carlos, en Ciudad Solidaridad. El comediante regresaba de un evento y se había estacionado a las afueras del lugar con un acompañante, quien también fue asesinado por los disparos. Milenio informó que cuando Rodríguez bajó del auto se acercó una camioneta roja, de la que bajaron dos pistoleros y dispararon por ambos lados del vehículo de las víctimas estilo ejecución. Cuando los Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio, confirmaron el fallecimiento de ambos. Los responsables del tiroteo, por su parte, se dieron a la fuga, y las autoridades han acordonado el lugar de la escena para llevar a cabo las investigaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según declaró una fuente a Mileno, en el momento de su asesinato Rodríguez llevaba el mismo vestuario que utilizaba para dar vida a su personaje "El Mocos", quien solía divertir a los seguidores con graciosos sketches compartidos en YouTube, o durante la transmisión del espacio Mamartes con El Mocos, en Facebook.

