Arrestan en Estados Unidos a colombiano que llevaba 27 años prófugo tras matar a su esposa en Medellín William Hernando Usma Acosta, un colombiano que lleva a 27 años prófugo de la justicia y había iniciado una nueva vida en Estados Unidos, fue arrestado por el FBI para sorpresa de su segunda familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Hernando Usma Acosta Colombian homicide fugitive Acosta following arrest on April 13 by ERO Boston officers near Belmont, Massachusetts | Credit: ICE ERO Boston Casi tres décadas después de que se le escapara a la justicia de su país, el colombiano William Hernando Usma Acosta fue capturado en Boston, MA, donde había iniciado una nueva vida. Según un comunicado de las autoridades federales, el prófugo de 61 años ahora era buscado por matar a su esposa Laura Rose Agudelo y dispararle a su hija cuando intervino en Medellín, Colombia, en junio de 1994, reportó el Daily Mail. Tras el asesinato huyó de Colombia y cruzó ilegalmente a Estados Unidos desde México en 1995. Tres años después obtuvo el estatus de residente permanente legal tras casarse con una ciudadana estadounidense. William Hernando Usma Acosta William Hernando Usma Acosta | Credit: Cortesía Colombian National Police Acosta fue condenado en ausencia en Colombia en 1996 a 45 años de prisión, aunque luego la condena se redujo a 28 años y seis meses. En todo este tiempo Acosta ha estado viviendo una doble vida en Boston, bajo el nombre de Carlos Alberto Rendon. Cuando el colombiano solicitó la ciudadanía estadounidense, en el proceso de verificación de sus huellas dactilares el FBI halló que coincidían con las de un prófugo proporcionadas por la policía colombiana. También determinaron que su certificado de nacimiento colombiano era falso. William Hernando Usma Acosta Colombian homicide fugitive Acosta following arrest on April 13 by ERO Boston officers near Belmont, Massachusetts | Credit: ICE ERO Boston En 2020, agentes especiales recibieron información de que Acosta podría estar residiendo en el área metropolitana de Boston, pero no fue hasta ahora que fue detenido cuando se dirigía al trabajo. "William Hernando Usma Acosta es un asesino de sangre fría convicto que pensó que podía evadir la justicia ingresando a Estados Unidos y creando una nueva identidad para poder vivir bajo el radar", comunicó agente especial a cargo del FBI en Boston, Joseph Bonavolonta. De acuerdo a CBS, su esposa e hijo en Belmont dijeron que ninguna de las acusaciones era cierta. William Hernando Usma Acosta Colombian homicide fugitive Acosta following arrest on April 13 by ERO Boston officers near Belmont, Massachusetts | Credit: ICE ERO Boston En estos momentos Acosta se encuentra bajo la custodia de las autoridades de inmigración de Estados Unidos con el fin de iniciar los procedimientos para expulsarlo del territorio por violar las condiciones de su estatus de residente permanente legal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acosta será puesto a disposición de las autoridades policiales colombianas, las cuales emitieron la orden de arresto.

