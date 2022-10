Revelan escalofriantes detalles sobre la muerte de colombiana de 23 años arrastrada por una cascada en Puerto Rico Jacqueline Lasso se había mudado hacía solo unos días la isla con su marido, Blake Albright. En un paseo por La Soplaera, en Peñuelas, Puerto Rico, pereció. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nuevos y escalofriantes detalles han surgido esta semana sobre la muerte de Jacqueline Lasso, una joven colombiana de 23 años que falleció en Puerto Rico tras ser arrastrada por una cascada en la localidad de Peñuelas. "Como parte de comenzar un nuevo capítulo en su vida en octubre 4 Jacqueline [y su esposo] Blake [Albright] se mudaron a Rincón, Puerto Rico. El 8 de octubre estaban subiendo por la cascada de La Soplaera cuando una inesperada avalancha arrastró a Jacqueline frente a los ojos de Blake", se dijo en un post de GoFundMe creado por Savannah Reinhart, hermana del ahora viudo, para ayudarlo con la repatriación del cuerpo a Colombia. "[La caída] del agua fue extremadamente súbita", prosigue el post. "Tumbó a Blake varias yardas lejos de ella. Blake se agarró de un árbol mientras rezaba porque equipos de rescate vinieran pronto a ayudar". Equipos de rescate llevaron horas después y de inmediato comenzaron la búsqueda de la Jacqueline, cuyo cuerpo fue descubierto a la mañana siguiente, se asegura. En redes, el marido de la mujer —originario de Worth, Illinois, de acuerdo con sus redes— expresó su dolor y agradeció las muestras de apoyo por la pérdida de su joven esposa. "Necesito de todos ustedes y estoy tan agradecido por todo su amor ❤️. Su amor nos unirá a todos; Te extraño y te amo tanto. Mi Amor". Comunicado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres-(NMEAD) de Puerto Rico, anunciando la búsqueda del cuerpo de Jaqueline Lasso, sin identificarla por su nombre: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También en Facebook, Diana Lorena Lasso Cabrera, hermana de la fallecida y residente en Cali, Colombia, expresó su pesar. "Solo Dios sabe el dolor que estamos sintiendo, solo quienes nos conocen saben el amor infinito que hubo y que siempre existirá entre mi hermana y yo. Fuimos tan unidas, fuimos tan amigas, fuimos tan confidentes, que siempre vivirá nuestro amor y traspasará cualquier plano terrenal". Según el diario local Primera Hora la policía de Puerto Rico reportó el hallazgo del cuerpo a las 9:00 a.m., del 9 de octubre en el sector Maldonado del barrio Jagua, en Peñuelas. Que en paz descanse.

