Cócteles que cierran el verano con sabor y alegría ¿Qué mejor manera de cerrar esta temporada llena de sol y alegría que con cócteles especiales que rindan homenaje a los días soleados? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir labor day cocktails Credit: Getty Images A medida que nos acercamos al tan esperado Labor Day, el momento de despedir el verano ha llegado. ¿Qué mejor manera de cerrar esta temporada llena de sol y alegría que con cócteles especiales que rindan homenaje a los días soleados? Los cocteles para el Labor Day se inspiran en la frescura y la vitalidad que el verano nos ha regalado. Desde margaritas con toques tropicales hasta sangrías llenas de frutas de temporada, estos elixires son la culminación perfecta para una temporada que nos ha dejado recuerdos inolvidables. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN I'm Good (Blue) by David Guetta & Bebe Rexa cucumber blue Credit: Cortesía Ingredientes: 2 oz de Gin Empress 1908, agua con gas, rodajas de pepino e hierbabuena. Preparación: machaca el pepino, albahaca e hierbabuena en el fondo de un vaso de roca enfriado. Agrega hielo y Empress 1908. Luego, completa con agua con gas. Decora con pepino y albaca y disfruta. When Birds do Sing The Balvenie - When Birds Do Sing Credit: Cortesía Ingredientes: 2 oz The Balvenie Sweet Toast of American Oak 12 años, ½ oz de Aperitivo Lillet Blanc, ¾ oz de Jarabe Simple, ¾ oz de jugo de limón fresco, 4 gotas de amargos de toronja. Preparación: agrega todos los ingredientes a una coctelera. Añade hielo y agita brevemente. Cuela en una copa de cóctel y decora con una espiral de limón. Mexican Martini volcan mexican martini Credit: Cortesia Ingredientes: 2.5 oz de Tequila Cristalino Volcán de mi Tierra, 1.5 oz de licor de naranja, 1.5 oz de jugo de lima, 1.5 oz de jugo de aceitunas. Preparación: agita los ingredientes en una coctelera llena de hielo, cuela en una copa de martini y rocía con la ralladura de naranja. Decora con aceitunas y una rodaja de lima opcional. Rosita rosita Credit: Cortesía Ingredientes: 1.5 oz Aviation American Gin, 1 oz de jugo de limón, 0.75 oz de jarabe simple, 0.75 oz de jerez manzanilla, soda de toronja. Preparación: combina todos los ingredientes excepto la soda de toronja en una coctelera con hielo. Agita y luego cuela en un vaso estilo Collins con hielo. Completar con soda de toronja. Filthy Cherry Apple Punch FILTHY ApplePunch Credit: Cortesía Ingredientes: 750 ml de Bourbon/Brandy/Cognac, 12 oz de jugo de manzana recién exprimido, 12 oz de Filthy Black Cherry Syrup, 12 oz de sidra, 2 manzanas rojas, 6-8 ramitas de canela. Preparación: vierte todos los ingredientes en un ponchera en el mismo orden. Revuelve y vierte sobre un vaso con hielo. Adorna con una ramita de canela, una rodaja de manzana y una cereza negra Filthy. Spicy Watermelon Margarita Spicy Watermelon Margarita Credit: Cortesía Ingredientes: Tequila Calirosa Rosa Blanco, jugo de sandía, jugo de limón, jarabe de agave, jalapeño picado, sal o Tajín y rodajas de sandía. Preparación: vierte todos los ingredientes en una coctelera con hielo, agita y vierte sobre un vaso con hielo.

