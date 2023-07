Deleita tu paladar: cócteles Imperdibles para festejar el Día Nacional del Tequila 2023 Sabor auténtico mexicano: cócteles para celebrar con pasión el Día Nacional del Tequila 2023. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El lunes 24 de julio de 2023 se celebra el Día Nacional del Tequila. Es una oportunidad única para rendir homenaje a esta icónica bebida mexicana que ha conquistado paladares en todo el mundo. Desde su origen en tierras agaveras hasta la destilación artesanal, el tequila nos brinda una experiencia sensorial inigualable. A continuación, te compartimos las recetas de algunos cocteles refrescantes par que disfrutes en buena compañía. Patrón El Cielo Spritz el cielo Credit: Cortesía Ingredientes:1 oz de Patrón El Cielo, 2 oz de Pinot Grigio o Vino Rosado Provenzal frío, 3 oz de Ginger Ale frío Preparación: En una copa de vino blanco con hielo en cubos, agrega todos los ingredientes y revuelve para combinar. Frozen Watermelon Margarita Frozen Watermelon margarita Credit: Cortesía 2 oz de Tequila Blanco Flecha Azul, 1/2 oz de jarabe de agave, 1/2 oz de jugo de limón fresco, 2 toques de amargos de Angostura, 1-2 puñados de cubos de sandía. Preparación: Agrega dos puñados de hielo y cubos de sandía en una licuadora y licúa hasta obtener una textura gruesa, evitando licuar demasiado. Añade los ingredientes restantes y da uno o dos toques más de licuadora. Vierte la mezcla en un vaso tipo "rocks" y decora con un gajo de sandía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cocada Cocada milagro Credit: Cortesía Ingredientes: 2 oz Milagro Silver, 1 oz jugo de limón fresco, 1/2 oz crema de coco, 1 oz jugo de piña, 2 toques de angostura bitters. Preparación: Vierte todos los ingredientes en una coctelera Boston con hielo. Agita enérgicamente y cuela en un vaso tipo "rocks" con hielo fresco. Decora con una hoja de piña. 1800 Spicy Margarita 1800 spicy margarita Credit: Cortesía Ingredientes: 2 oz de 1800 Cucumber & Jalapeño Tequila, 0.75 oz de jugo de limón fresco, 0.75 oz de jarabe de agave. Preparación: en una coctelera, combina el 1800 Cucumber & Jalapeño Tequila, el jugo de limón fresco y el jarabe de agave. Añade hielo y agita bien. Cuela sobre hielo fresco en un vaso tipo "rocks" con el borde cubierto de Tajín. Decora con una rodaja de limón y una rodaja de jalapeño. Paloma Rosa don ramon bebida Credit: Cortesía Ingredientes: 1.7 oz de Tequila Don Ramón Punta Diamante Silver, ½ oz de jugo de lima, 2 oz de refresco de toronja rosa, sal volcánica para el borde del vaso. Preparación: Rocía el borde del vaso con sal volcánica, agrega hielo y vierte el resto de los ingredientes. Remueve y ¡disfruta!

