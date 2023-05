Cócteles para consentir a mamá en su día Si mamá no puede ir al bar o a la cantina, que los tragos lleguen a ella; festéjala con estas tres recetas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una excelente manera de consentir a mamá en su día es con una celebración en casa junto a amigos y familia. Una manera de hacer más divertida esa celebración es con una deliciosa bebida para brindar en su honor. A continuation, te compartimos algunas recetas deliciosas y fáciles de preparar. ¡Salud! 1800 Agua Fresca agua fresca 1800 Credit: Cortesía Ingredientes: 1 ½ oz 1800 Cristalino, cubos de sandía y piña, ½ oz jugo de limón, ½ oz jarabe de menta, ½ oz agua filtrada Preparación: vierte todos los ingredientes en un vaso alto con hielo y mezcla bien. Adorna con algunos cubos de sandia y piña y una rama de menta. Bacardí Mango Chile bacardi mango chile Credit: Cortesía Si no cuentas con suficiente tiempo para preparar cócteles, te presentamos esta opción práctica y deliciosa. Bacardí acaba de lanzar Mango Chile, un ron blanco con extractos de mango natural y especias picantes. ¿La mejor manera de tomarlo? ¡Simple! Adorna el borde de un vaso estilo shot con Tajín y vierte la bebida bien fría. Mango Chile ya está disponible en licoreras del país. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Betty Buzz Blackberry Margarita Betty Buzz Blackberry Margarita Credit: Cortesía Ingredientes: 1.5 onzas de tequila, 1/2 Botella Betty Buzz Lima Limón Espumoso, jugo de naranja fresco, moras frescas, rodaja de limón. Preparación: tritura las moras con un poco de jugo de naranja. Vierte la mezcla en un vaso con hielo. Agrega tequila, y cubre el resto del vaso con Betty Buzz Sparkling Lemon Lime. Adorna con moras frescas y una rodaja de limón.

