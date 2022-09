Tres cocteles para celebrar el Día Internacional del café Celebra el Día Internacional del café con estas espectaculares recetas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El primero de octubre se celebra el Día Internacional del Café, con el objetivo de rendir homenaje a una de las bebidas más consumidas y populares del mundo. Para celebrar, te presentamos a continuación algunos datos curiosos sobre el café. El nombre café proviene de la palabra árabe "Qahhwat Al-bun", que significa "vino del grano". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Brasil es el mayor productor de café de todo el mundo. Su cosecha equivale al 30,16% del café mundial. Se ha demostrado que consumir café puede acelerar el metabolismo de una persona entre un 3% a un 11%. Cerca de 2.25 billones de tazas de café, son consumidas todos los días en todo el mundo. El 65% de las bebidas de café, son tomadas en el desayuno. Recetas para celebrar el Día Internacional del Café Kástra Elión Espresso Martini Kástra Elión Espresso Martini Credit: Cortesía Ingredientes: 1.25 oz Kāstra Eliōn, 0.75 oz licor de café, 0.75 oz café helado y0.25 jarabe simple. Preparación: Mezcla todos los ingredientes en una coctelera con hielo y agita. Cuela y sirve en una copa. Decora con un grano de café espresso. Cold Fashioned Cold Fashioned Credit: Cortesía Ingredientes: 2 oz Starward Two-Fold Whisky, 2 oz licor de café, 1 pizca de angostura de naranja. Preparación: Combina todos los ingredientes en una coctelera con hielo. Agitar y servir en una copa fría. Decora con ralladura de naranja. Torres Presso Torres Presso Credit: Coftesía Ingredientes: 2 oz. Torres 5, 0.5 oz. azúcar, 1 oz. espresso. Preparación: Mezcla todos los ingredientes en una coctelera con hielo y agita. Cuela y sirve en una copa. Decora con granos de café.

