Cócteles bajos en azúcar perfectos para celebrar el Cinco de mayo Dale una mirada a estos deliciosos cócteles ideales para el Cinco de mayo y que no romperán tu dieta. By Andrés Rubiano El Cinco de mayo es una de las celebraciones de primavera más esperadas en Estados Unidos y se ha transformado en una fecha en la que se celebra la gran influencia de la cultura mexicana en el país. Aunque hay quienes asumen que en este día se festeja la independencia de México, la celebración del Cinco de mayo en realidad se realiza en conmemoración a la Batalla de Puebla, la cual tuvo lugar en 1862 y que enfrentó al ejército mexicano contra el ejército francés. Desde luego, la comida y las bebidas hacen parte de las tradiciones para celebrar el esperado Cinco de mayo. Aquí te compartimos algunas ideas de cócteles bajos en azúcar que te ayudarán a festejar y al mismo tiempo cuidar de tu dieta. Image zoom Getty Images Margarita de sandía Por supuesto, el tequila es sin lugar a duda uno de los productos más reconocidos de México y no se puede quedar por fuera durante el festejo del Cinco de mayo. ¿Qué tal sorprender a tus invitados con una deliciosa margarita de sandía que nos recomendó el chef James, estrella de Telemundo? Es muy fácil de preparar y de seguro a todos les encantará. ¿Qué necesitas? 3 tazas de sandía, 4 onzas de tequila, 2 tazas de hielo y 1 onza de jugo de limón. La preparación es muy sencilla. Pon la sandía, el jugo de limón, el tequila y el hielo en una licuadora por alrededor de 2 minutos. ¡Ya está! Image zoom Getty Images Margarita de piña y jengibre Dale un sabor totalmente inesperado a la tradicional margarita y al que nadie se podrá resistir. Sigue las mismas instrucciones de preparación de la Margarita que nos recomendó el chef James, pero cambia la sandía por trocitos de piña y una cucharada de jengibre muy bien picado. Un delicioso cóctel con un sabor muy tropical. Image zoom Getty Images Sangría Si buscas un cóctel refrescante, una rica sangría también puede ser otra de las elecciones para la celebración del Cinco de mayo. Para preparar una versión mucho más saludable de este cóctel, solo necesitas vino rojo, trocitos de manzanas y de naranjas. Algunas de las recetas tradicionales también incluyen el uso de azúcar morena, jugo de naranja y algo de brandy, pero incluir estos ingredientes tan solo añadirán calorías y azúcares que podrías evitar en esta ocasión. Image zoom Getty Images Mojito Un delicioso mojito también puede convertirse en la opción ideal para ser protagonista de tu celebración del Cinco de mayo. Ron blanco, jugo de limón, agua con gas y algunas hojitas de menta son los ingredientes que necesitas para crear este cóctel. Aunque algunas recetas incluyen el uso de endulzantes procesados, puedes dejarlos de lado y así evitarás sumar azúcares al cóctel. Image zoom Getty Images Tequila Sunrise Este es otro de los cócteles más populares a base de tequila y que además tiene un sabor refrescante a naranja. Tradicionalmente, las recetas de preparación para el tequila sunrise usan granadina no solo para endulzar el cóctel, también para darle esa mezcla de colores naranja y rojo. Deja de lado la granadina en la preparación de tu versión saludable de tequila sunrise y quédate con los otros ingredientes: tequila y jugo de naranja.

