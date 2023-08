Un cocodrilo mata a un joven futbolista en Costa Rica El jugador de fútbol Jesús López, de 29 años, murió a causa del ataque de un cocodrilo cuando estaba bañándose en un río en Costa Rica tras una sesión de entrenamiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un jugador de fútbol de un equipo de Costa Rica perdió la vida a causa del ataque de un cocodrilo que lo sorprendió cuando estaba bañándose en un río tras una sesión de entrenamiento. Según el diario costarricense La Nación, el futbolista Jesús Chucho López Ortiz del club Deportivo Río Cañas estaba haciendo ejercicios físicos el pasado sábado en la localidad del mismo nombre de la provincia de Guanacaste, cuando decidió refrescarse dándose un chapuzón. "Desgraciadamente, tomó una decisión equivocada, y por meterse a bañar ocurrió lo que ocurrió", dijo el entrenador del equipo, Luis Montes, según el rotativo. Jesus Lopez Credit: Facebook/Los Planes FC Los testigos contaron a los medios locales que el joven de 29 años, que estaba casado y tenía dos hijos, se encontraba en el agua cuando se vio sorprendido por el cocodrilo de considerables dimensiones. "Lamentablemente, el reptil lo capturó y lo hundió. Todavía no sabemos si murió ahogado o por la presión que el cocodrilo ejerció sobre él", dijo un portavoz policial a La Nación. Un video que circula en redes muestra a un cococrilo arrastrando lo que parece el cadáver de un hombre y como después el animal es abatido a disparos. El entrenador del Río Cañas, que milite en la Liga Nacional de Aficionados costarricense, recordó al joven como un jugador "buenísimo" que era un líder en la cancha. "Era de una familia muy humilde, como somos todos en Río Cañas. Era un muchacho muy servicial, siempre dispuesto a colaborar en el pueblo, muy educado y tranquilo", agregó Montes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su club lo despidió con un sentido video de homenaje en las redes y un mensaje de pésame, además de solicitar ayuda para su familia. También compartió imágenes de su multitudinario funeral.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Un cocodrilo mata a un joven futbolista en Costa Rica

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.