Milagro antes de Navidad: pareja hispana fue rescatada de remota montaña en California Cloe Fields y su novio Christian Zelada tuvieron un accidente y su auto cayó boca abajo en una remota montaña en California. Así fueron rescatados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cloe Fields y su novio Christian Zelada están vivos de milagro. La pareja tuvo un accidente y su auto se desvió de una autopista en California y cayó boca abajo en una zona montañosa en California. El carro cayó 300 pies por un acantilado. Los enamorados estaban paseando por la montaña cerca de su hogar en Glendale cuando Zelada detuvo su auto para dejar que otro carro pasara. Su Hyundai Elantra entonces giró fuera de control y se salió de Angeles Forest Highway. "Todo lo que podíamos ver eran árboles, tierra y humo y chocamos contra árboles", contó Fields, de 23 años a PEOPLE. "Entonces sentimos que nos volcamos y estábamos boca abajo". Tras salir del vehículo ambos se miraron y vieron que tenían varios arañazos. Fields entonces buscó su teléfono. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cloe Fields and Christian Zelada car crash survivors Credit: Cortesía de Cloe Fields Aunque no tenían recepción por estar en una zona desierta, Fields pudo encontrar su iPhone 14 a 10 pies del vehículo. Debido a su alta tecnología, el teléfono celular ya había detectado el accidente e hizo una llamada de SOS via satélite a un centro de emergencia de Apple, que luego alertó a las autoridades y mandó la locación del accidente. En 30 minutos, oficiales del Departamento del Alguacil del Condado de Los Angeles fueron a rescatar a la pareja. Un helicóptero de rescate pudo sacarlos del acantilado. Cloe Fields and Christian Zelada car crash survivors Credit: Cortesía de Cloe Fields Un equipo de médicos entrenados deslizaron por una cuerda y bajaron del helicóptero a revisar ala pareja. "Yo estaba hiperventilando y llorando a la misma vez", recuerda Fields del momento en que la subieron al helicóptero. El equipo de rescate le aseguró "estás bien, estás viva", cuenta ella. Cloe Fields and Christian Zelada car crash survivors Credit: GOFUNDME La pareja fue llevada en el helicóptero al hospital Huntington en Pasadena. Zelada, de 24 años, dice que sentía dolor en todo el cuerpo, pero afortunadamente ambos solo sufrieron arañazos. Cloe Fields and Christian Zelada car crash survivors Credit: Cortesía de Cloe Fields El sargento John Gilbert del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles dice que sobrevivir a un accidente en esta zona montañosa es "un milagro". Fields compró su teléfono en noviembre y gracias a su señal de satélite pudo comunicarse por mensajes de texto y dar detalles de su locación antes de ser rescatada. Cloe Fields and Christian Zelada car crash survivors Credit: Cortesía de Cloe Fields La joven, que recién se graduó de la universidad y trabaja como editora de video, recuerda que había mucho frio en la montaña. california-helicopter-rescue- Cloe Fields and Christian Zelada car crash survivors Credit: TWITTER/MONTROSE SEARCH & RESCUE TEAM De no haber sido rescatados antes de anochecer estaban en riesgo de padecer hipotermia. Afortunadamente podrán pasar esta Navidad en casa con sus seres queridos.

