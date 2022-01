¡Resolución caso niña australiana de 4 años, encontrada viva tras 18 días desaparecida! El milagroso caso de la aparición de Cleo Smith: su secuestrador se ha declarado culpable. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado mes de noviembre, una trágica noticia tuvo un final feliz: Cleo Smith, una niña australiana de 4 años, fue secuestrada y rescatada 18 días después de su desaparición, en un caso que conmovió al mundo. Todo sucedió cuando su familia estaba acampando en un bosque y al despertar a las 6 de la mañana se dieron cuenta que la niña había desaparecido de su tienda. Después de más de dos semanas de no cesar en su búsqueda, la policía encontró a la pequeña encerrada en el cuarto de la casa de Terence Darrell Kelly, a 62 millas del lugar de su desaparición y no muy lejos del hogar de sus padres. Al cargarla en sus brazos, uno de los agentes de seguridad le preguntó por su nombre. Cuando ella le contestó "me llamo Cleo", el policía se emocionó hasta las lágrimas al entender que había sucedido el milagro y la niña había sido recuperada sana y salva. Cleo Smith Found Alive In Carnarvon Credit: WA Police Force via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy lunes su secuestrador, Terence Darrell Kelly, se declaró culpable del secuestro durante el juicio virtual en Carnarvon, Australia, dentro de una prisión de máxima seguridad, revelaron medios como Associated Press y BBC. Ahora enfrenta hasta 20 años de cárcel por llevarse a la fuerza a una menor de 16 años, según las leyes del país. La próxima audiencia será llevada a cabo en marzo. Poco después de su rescate, la niña sin daños visibles fue reconocida en un hospital y entregada a sus padres poco tiempo después.

