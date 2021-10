Exclusiva: Claudia Romo Edelman habla de su iniciativa Hispanic Star y celebra el poder de nuestra comunidad Claudia Romo Edelman —la fundadora de la iniciativa Hispanic Star y de la organización sin fines de lucro We Are All Human— habla con People en Español sobre porqué los hispanos somos parte esencial de mantener vivo el Sueño Americano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Claudia Romo Edelman sabe que este es el momento de los hispanos en Estados Unidos para brillar como nunca antes. "Después de todo lo que han luchado nuestros ancestros para que estemos aquí, este es el principio de hacer nuestro sueño realidad de ser vistos, escuchados y valorados", dice la fundadora de We Are All Human, una organización sin fines de lucro dedicada a la diversidad, inclusión y equidad. A través de su iniciativa Hispanic Star, la emprendedora y activista mexicana espera elevar a la comunidad latina, haciendo más visible su gran poder y sus colaboraciones al Sueño Americano. "Estoy muy contenta con todo el progreso que está pasando en tantas compañías que están despertando y están empezando a invertir, a celebrar y a reconocer a los hispanos", dice Romo. "Este año 100 empresas que nunca habían hecho nada para #HispanicHeritageMonth ni para latinos, empiezan a tener eventos de celebración, de aprendizaje acerca de la comunidad y estas son empresas enormes. Estoy muy contenta porque voy caminando por las calles y veo bancos que tienen en sus cajeros automáticos celebraciones del Mes Hispano. Veo a Amazon, a Procter & Gamble, veo los juegos de fútbol que celebran a los latinos", añade orgullosa. ¡Pero aún queda mucho por hacer! Claudia Romo Edelman Credit: Chia Messina/Cortesía Hispanic Star se ha unido a Procter & Gamble para amplificar el mensaje de que "los latinos son positivos para Estados Unidos y que el progreso de la comunidad latina es el progreso de todo el país", dice Romo. Según anunció Marc Pritchard, de ascendencia mexicana, el Chief Brand Officer de Procter & Gamble, P&G está comprometido a apoyar a la comunidad hispana promoviendo la igualdad de género, y ayudando a proveer una mejor educación, mejores empleos y mejor acceso a servicios de salud. Una de las campañas en las que colaboran es Nurse Heroes, a la que también se ha unido la cantante y actriz de origen puertorriqueño Jennifer López. JLO presenta este emotivo video del coro de Nurse Heroes y Hispanic Star, compuesto de enfermeras y enfermeros hispanos cantando una versión en español del himno estadounidense. "Vamos a tener en este país una escasez de 1 millón de enfermeras y enfermeros si no hacemos algo ahora", dice Romo. "Vamos a tener una crisis de personal médico en los siguientes tres años si no tomamos acción. Estamos recaudando fondos para pagarle los estudios a enfermeras latinas. Hay una tradición muy grande de hijos de enfermeros que quieren seguir los pasos de sus padres y necesitan el dinero para pagar su educación. Y eso es lo que el país necesita". Durante la pandemia, Hispanic Star se puso en acción para ayudar a familias latinas necesitadas en Estados Unidos. Claudia Romo Edelman Credit: Cortesía de Hispanic Star SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Empezamos a movilizar a compañías que nos donaron más de 14 millones de dólares de productos, de comida, de PPE (máscaras y equipo de protección personal) y organizamos Hispanic Star hubs que repartieron ayuda en más de 50 ciudades por más de 6 meses, ayudando a más de 450 mil familias", afirma Romo. Claudia Romo Edelman Hispanic Star Credit: Courtesy of Hispanic Star Hispanic Star también crea contenido que celebra nuestros heroes y nuestra cultura como el libro Hispanic Stars Rising. Su segundo volumen incluye "historias de 99 personas fenomenales, estrellas de nuestra comunidad de vienen de todos los ámbitos", dice Romo."Muchas de las historias son basadas en esto que nos une a los latinos, esta decisión de salir adelante, de ser de progreso". Además en el 2022 se unieron a la editorial MacMillan para lanzar una serie de libros infantiles sobre estrellas y personajes históricos latinos. Los primeros dos libros para niños tendrán como protagonistas a Celia Cruz y Roberto Clemente. Hispanic Stars Rising Credit: Cortesía de Hispanic Star Para recaudar fondos para los proyectos de Hispanic Star —incluyendo Nurse Heroes— We Are All Human celebrará una gala en diciembre. "Esta gala la queremos hacer como si fuera la Met gala de los latinos con una cantidad enorme de glamour, de fashion, con chefs, música", dice Romo. "Tenemos una gala presencial el 8 de diciembre y una gala virtual el 15 de diciembre. La gente puede ir a las dos o a una". Claudia Romo Edelman Hispanic Star Credit: Cortesía de Hispanic Star "Vamos salir de lo invisible a lo visible, de lo negativo a la positivo", afirma Romo sobre la comunidad hispana. "Vamos a vernos como lo que somos, estrellas. Estados Unidos esta lleno de estrellas y nosotros somos una de las que brilla más". Para más información sobre la gala We Are All Human, visita https://www.weareallhuman.org/gala

