¡Ya están aquí! ¡La actriz Claudia Álvarez anunció desde sus redes que ya nacieron sus dos bebés, los hermanitos de Kira! Este fue el mensaje que compartió bajo las primeras y tiernas imágenes de sus hijos: "Hace 8 días llegaron mis 2 amores q faltaban para completar mi familia, ¡se me adelantaron muchas semanas y gracias a Dios están sanos!", exclamó. "Con sus manitas de 1 cm al apretar mi dedito, siento que son tan fuertes como un oso, e ir con Vds. a hacer de cangurito piel con piel, ¡me ha conectado hasta lo mas profundo de mi alma!", confesó. "Bienvenidos a la familia RovzAlvarez... ¡Bienvenidos al amor más grande que hay en la vida!", finalizó la feliz mamá, enamorada de sus polluelos. Los nombres elegidos por la protagonista de Vencer el desamor para sus hijos fueron Clío y Billy. No hace mucho, Billy Rovzar y su esposa celebraron un divertido baby shower en tonos tanto azules como rosas, ya que los cuates son niño y niña. Kira y sus padres Kira y sus padres | Credit: Claudia Álvarez/Instagram Billy Rovzar and Claudia Alvarez Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hemos sido doblemente bendecidos", reveló Claudia Álvarez al anunciar su embarazo. "Cuando se enteraron en el cielo de que estábamos pidiendo un baby más, Diosito sabiendo la capacidad de amor que tenemos decidió que estábamos listos para recibir a dos almitas hermosas para bendecir nuestras vidas". Claudia Álvarez Claudia Álvarez | Credit: Mezcalent; Instagram Claudia Álvarez Los famosos no tardaron en reaccionar al nacimiento de Clío y Billy en el muro de la famosa mamá: "¡Felicidades, muñeca hermosa!", escribió Consuelo Duval en el muro de la actriz. "Bienvenidos al amor más grande que hay en la vida, el que sentimos los padres".

