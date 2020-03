Acusan a un cirujano plástico de Ohio de drogar pacientes, violarlas y grabarlo en video El doctor Manish Gupta ha sido arrestado por presuntamente drogar a las mujeres con potentes tranquilizantes para agredirlas sexualmente, lo que graba con su cámara de video. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las autoridades tienen bajo custodia a un cirujano plástico de Ohio por presuntamente drogar a varias pacientes hasta dejarlas inconscientes, abusar de ellas sexualmente y grabar las presiones en video. El doctor Manish Gupta fue arrestado la tarde del viernes y enviado a la prisión del condado de Lucas, en Toledo, luego de que un registro de su teléfono, residencia y oficinas diera como resultado evidencias incriminatorias, según el New York Post. Image zoom Manish Gupta Lucas County Corrections Center Algunos de los artículos encontrados en los registros son juguetes sexuales, equipos de cámara, dispositivos de almacenamiento como tarjetas SD y sustancias controladas como Ketamina y Diazepam, de acuerdo a las autoridades. La ketamina es un anestésico que induce un estado de trance mientras proporciona alivio del dolor, sedación y pérdida de memoria. Mientras que el diazepam tiene efectos tranquilizantes, sedantes y anticonvulsivos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a documentos legales presentados en el tribunal federal en Toledo, el cirujano de 49 años ya había sido acusado de abusos sexuales anteriormente. En 2016 había supuestamente abusado de una mujer identificada como KB, quien alega tuvo relaciones con el acusado, pero se negó a ser grabada. Afirma que luego de su primer encuentro fue drogada hasta casi perder la conciencia y posteriormente abusada sexualmente. Image zoom El New York Daily News indica que esa misma denunciante empezó a investigar por cuenta propia y encontró en una base de datos en Internet utilizada por trabajadoras sexuales para avisar de clientes peligrosos quejas en las que se describía un supuesto agresor con una descripción que coincidía con la del cirujano. Otro episodio revelados por las autoridades, según el Post, se remonta a 2014, cuando uno de los empleados de Gupta habría encontrado videos que mostraban al cirujano plástico realizando actos sexuales con mujeres inmóviles que parecían inconscientes. El diario agrega que el pasado 12 de febrero, la junta médica de Ohio recibió una denuncia contra Gupta en la que se le acusaba de drogar y violar pacientes desde hace años. Advertisement

