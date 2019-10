¡Cirugías plásticas extremas! By Andrés Rubiano ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Barcroft Media/The Grosby Group Millones de personas alrededor del mundo recurren hoy en día a la ayuda de las cirugías estéticas para modificar a gusto la apariencia de su cuerpo. Y existen casos extremos de individuos que desarrollan una adicción por los procedimientos estéticos. Te contamos cinco reveladoras historias de hombres y mujeres que por medio del bisturí se han transformado en personas totalmente diferentes. Mira las impresionantes fotos. Empezar galería Ken humano Image zoom Rodrigo Alves/Facebook Aunque Rodrigo Alves, conocido como el Ken Humano, es uno de los casos más reconocidos de hombres con adicción a las cirugías estéticas, una serie de televisión de la cadena All 4 titulada Plastic and Proud, reveló los sorprendentes casos de personas que también han recurrido al cirujano para cambiar su apariencia drásticamente. Advertisement Advertisement Miles de dólares Image zoom Rodrigo Alves/Instagram No solo Alves gasta miles de dólares en procedimientos estéticos, dale una mirada a estos personajes que han invertido sus ahorros para lucir como una persona totalmente diferente. Pixie Fox Image zoom Barcroft Media/The Grosby Group Esta bailarina exótica de la ciudad de Birmingham en Inglaterra deseaba convertirse en un personaje de caricatura, razón por la cual ha recurrido al bisturí en más de una ocasión. Advertisement Al extremo Image zoom Barcroft Media/The Grosby Group Una de sus cirugías consistió en removerse seis costillas para poder tener la cintura que soñaba. Su sueño Image zoom Barcroft Media/The Grosby Group Así luce Pixie, quien ahora vive en Los Ángeles, caracterizada como Wonder Woman. Natasha Crown Image zoom Barcroft Media/The Grosby Group Esta modelo sueca Quería tener el trasero más grande del mundo y por ello recurrió al bisturí. “Tenía 20 años cuando me hice el primer procedimiento, estoy obsesionada”, reveló. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Vaya derrière! Image zoom Barcroft Media/The Grosby Group “Lo primero que hago en la mañana es mirar mi trasero en el espejo … Definitivamente lo quiero más grande”, reveló Natasha, quien vive de las fotografías y videos que vende a sus seguidores. Neven Ciganovic Image zoom Barcroft Media/The Grosby Group Esta personalidad de la televisión croata se encuentra en medio de una cruzada para verse “siempre joven”, como lo expresa. Su primera cirugía la tuvo a los 22 años y desde entonces ha recibido un sinnúmero de procedimientos. “Mi objetivo es verme bien para siempre”. Bryan Ray Image zoom Barcroft Media/The Grosby Group Britney Spears tiene millones de seguidores alrededor del planeta, pero de seguro solo este hombre ha gastado miles de dólares para verse como la estrella. Advertisement Advertisement Advertisement ¿Se parecen? Image zoom Barcroft Media/The Grosby Group Ryan ha gastado más de $100,000 en cirugías para lucir como la Princesa del pop. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

