Famoso periodista mexicano revela intento de asesinato: "Alguien me quiso matar"

El 15 de diciembre de 2022, Ciro Gómez Leyva fue víctima de un atentado mientras se dirigía a su casa ubicada en la Ciudad de México. Tras lo ocurrido, el periodista mexicano dio a conocer la noticia. "A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que manejaba y he enterado del asunto a las autoridades", mencionó en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, el comunicador explicó a detalle lo ocurrido. "Alguien me quiso matar a unos 300 metros de mi casa en la colonia Florida al sur de la Ciudad de México. Salía del noticiero de Imagen Televisión como todas las noches, cerca de las 11 de la noche, y ya muy cerca de mi casa por la calle de Tecoyotitla me dispararon desde una motocicleta", describió en la emisión que encabeza en Radio Fórmula. "Yo manejo mi coche siempre, no tengo escolta, manejo en las noches una camioneta blindada que me proporcionó desde hace seis años Imagen Televisión es la que manejo es una camioneta propiedad de ellos, no tenía ninguna amenaza".

Continuó su relato. "Venía un coche delante de mí, lento, venía escuchando la radio y en ese momento le estaba cambiando a la estación, y me di cuenta que el coche que estaba delante de mí iba muy lento, y en ese momento escuché, creo que dos disparos, quizá fueron más, disparos secos, y volteo y veo a una persona disparándome desde una motocicleta", agregó.

Ciro Gómez Leyva Credit: Captura de pantalla Radio Fórmula

"Creo recordar con una chamara blanca con rojo, algo traía en la cara, no sé si era un casco o una capucha, porque yo evidentemente iba hacia la derecha y siguieron disparando, no paré el coche, levanté la vista y vi como seguía la motocicleta y el tipo sacando el cuerpo de la motocicleta disparando al parabrisas, creo que nunca paré pero supongo que habré disminuido", continuó. "Ya no escuché disparos y levanté la vista y vi que el coche había acelerado y se había ido la motocicleta, arranqué evidentemente con las manos temblando, bien a bien, no sabía qué hacer y había llegado a la esquina de la calle de Olivo".

Tras lo ocurrido, Ciro Gómez, pidió ayuda y, como mencionó, hizo la denuncia correspondiente. "Saqué el teléfono, no pude, me temblaba la mano, y no supe qué hacer, si me bajo del coche, el coche no va a llegar, no voy a alcanzar a la dar la vuelta y llegar a mi casa, y recordé que 200 metros adelante vive un vecino queridísimo amigo mío Beltrones, como pude llegué a su privada le dije a la persona de seguridad que vio todos los impactos en el coche que si me dejaba pasar", concluyó.