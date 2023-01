Hombre en Michigan se suicidó tras matar a su novia y a sus dos hijas Cindy Clouse, de 35 años, fue encontrada muerta al igual que sus dos hijas Autumn y Mackenzie Hagger. Las autoridades sospechan que el novio de la mujer las mató y luego se suicidó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La policía en Michigan encontró a una joven madre y a sus dos hijas muertas. Las autoridades sospechan que la mujer planeaba dejar a su novio y el hombre las mató y luego se quitó la vida. Las autoridades encontraron a Cindy Clouse, de 35 años, muerta dentro de su casa en Lee Township, al igual que sus hijas Autumn Hagger, de 13 años, y Mackenzie Hagger, de 10. El novio de la mujer, Roger Kyle Hagger, de 34 años, quien era el padre de las niñas, también fue encontrado muerto en la escena, reporta Fox 17. Un familiar fue a la casa a ver si estaban bien porque no había tenido noticias de Cindy en más de 24 horas, reporta News Channel 3. Tras mirar por una ventana, el familiar vio a una de las niñas tirada en el piso de una habitación, y llamó al 911. Al llegar la policía encontró a la madre y sus hijas muertas, tras recibir varios disparos. También encontraron muerto a Roger, el supuesto asesino de Cindy y sus hijas. Frank Baker, el alguacil del condado Allegan, dijo a News Channel 3, que la madre tenía la intención de dejar al padre de sus hijas, con quien llevaba muchos años de relación aunque no estaban legalmente casados. La madre quería sacar a sus hijas de la casa y empezar una nueva vida con ellas, contaron fuentes cercanas. Baker dijo que la madre aparentemente había estado empacando sus cosas antes del tiroteo. La policía sospecha que la discusión empezó al Roger verla empacando. Amy, la hermana de Cindy, dijo a Detroit News que Roger era un hombre "controlador". "Había un lado de él que no conocíamos. Si lo hubiéramos sabido, la hubiéramos ayudado a irse", dijo. Amy recordó a sus sobrinas como niñas amorosas y llenas de sueños. Autumn estaba en octavo grado y soñaba con ser dermatóloga, mientras que Mackenzie estaba en cuarto grado y era fanática de los girasoles y del maquillaje. La hermana de Cindy creó una cuenta de GoFundMe pidiendo donaciones para ayudar a la familia a cubrir los gastos fúnebres de la madre y sus hijas. Si tiene información sobre este caso, por favor llame a la Oficina del Alguacil del Condado de Allegan al 268-673-0500. Si estás experimentando violencia doméstica, llama a la Línea Nacional en Contra de la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233, o visita thehotline.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. La línea está disponible a todas horas y se habla español.

