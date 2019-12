5 tips para ser felices en el Día Mundial de la Felicidad El 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Felicidad. Por ello te dejamos 5 tips para alcanzar la dicha de la motivadora profesional Laura Posada. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Felicidad. Por ello te dejamos 5 tips para alcanzar la dicha de la motivadora profesional Laura Posada. 1. Sé tu fan número uno y quiérete a ti mismo, pase lo que pase.

Para que la gente comience a apreciarte es necesario que te valores y te aprecies primero a ti misma. Una vez que descubras cuánto vales, los otros lo reconocerán. 2. Perdona y sigue adelante, deja atrás el pasado.

Guardar enojo o rencor te detiene para conseguir la felicidad. No puedes cambiar las cosas que te han sucedido en la vida, pero sí puedes decidir cómo interpretarlas y cuál será tu reacción ante ellas. No te aferres a sentimientos negativos, hay que olvidarlos y seguir adelante. 3. ¡Controla tu mente! Recuerda que eres fuerte y mantente positivo todos los días.

Una actitud y mentalidad positiva atraen el éxito. Refuerza los pensamientos y comportamientos positivos y no te centres en lo negativo. Dite a ti misma que estás haciendo un excelente trabajo en tu empleo, criando a tus hijos o en cualquier cosa que hagas. Aprecia tu trabajo y recuerda que puedes lograr todo lo que desees. 4. Deja de pensar y comienza a actuar, no tengas miedo.

Considera los retos como pasos importantes para vencer los temores y obstáculos. Muchas veces no hacemos las cosas que queremos por el miedo a fracasar. Entiende que fracasar es aprender y una oportunidad para mejorar y hacerlo mejor la próxima vez.

Para encontrar la felicidad, tienes que buscar un equilibrio en tu vida, encontrar tiempo para ti mismo y descubrir lo que te hace feliz. Quienes piensan que no merecen la felicidad, sabotearán sus propios esfuerzos para lograrla. Todos los días ten en cuenta los pasos que necesitas tomar para lograr la felicidad que te mereces. Advertisement

