Al menos seis muertos a las afueras de Chicago por un tiroteo en el desfile del 4 de Julio 6 personas han sido asesinadas en un tiroteo en las afueras de Chicago durante el desfile del Día de la Independencia, y otras 24 víctimas han sido heridas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tiroteo en Highland Park Tiroteo en Highland Park | Credit: Getty Images Nuevamente se ha producido un tiroteo masivo en los Estados Unidos, esta vez en Highland Park a las afueras de Chicago y durante la celebración del desfile del 4 de Julio, en honor al Día de la Independencia del país. El autor se dio a la fuga y en estos momentos las autoridades están en su búsqueda. "24 personas han sido ingresadas en un hospital y se ha confirmado la muerte de cinco individuos. Estamos ante un incidente activo. Se recomienda buscar refugio", ha informado el Ayuntamiento de Highland Park. Según reporta el jefe de la policía local, Chris O'Neill, para CNN, se sigue buscando al sospechoso, un hombre blanco de entre 18 y 20 años que vestía una camiseta, y un rifle fue recuperado de la escena. Tiroteo Highland Park Tiroteo Highland Park | Credit: Getty Images O'Neill añadió además que el ataque parece ser "completamente aleatorio" y que el sospechoso pareció disparar desde un tejado. Un total de 31 personas fueron transportadas a hospitales, según portavoces del hospital. Inmediatamente se informó que se ha establecido un centro de reunificación de familiares con sobrevivientes del tiroteo en la estación de la Policía de Highland Park en 1677 Old Deerfield Rd. "Escuchamos algo que sonaba como múltiples disparos o fuegos artificiales. Nos tiramos al suelo y luego corrimos a un estacionamiento cubierto donde estábamos aparcados. Hubo muchos gritos y pánico", contó en su cuenta de Twitter Elissa Kaufman, productora de la CBS en Chicago, que se había desplazado a Highland Park para presenciar el desfile junto con su familia. Miles Zaremski, también allí presente, dijo haber escuchado lo que creyó que eran entre 20 y 25 disparos y contó que vio al menos a una persona cubierta de sangre en el suelo. Un testigo relató a Noticias Univision Chicago que vio varios heridos en la escena, incluyendo un niño. "Había gente tirada, niños, adultos que tenían heridas, fue una experiencia muy horrible", dijo Alexander Sandoval, testigo de lo ocurrido. "Estaba completamente lleno, estábamos ahí desde las 7 de la mañana, estaba lleno, niños y familias. Nunca nos imaginamos lo que estaban pasando, pensamos que era parte del show, se escucharon 20 a 30 balazos, definitivamente volvió a recargar el arma, el señor o la persona, corrimos y nos escondimos", dijo el hombre. "Fui a buscar a mi familia y vi a la gente tirada ahí. Vimos como 4 adultos y a un niño como de 6 años", señaló Sandoval sobre lo que vio.

