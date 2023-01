Tres niños están entre las víctimas de un caso de homicidio y suicidio en Carolina del Norte Las autoridades encontraron cinco cadáveres, incluyendo los de tres niños, en una casa en Carolina del Norte e investigan un caso de homicidio y suicidio. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos personas que salieron pidiendo ayuda a gritos lograron salvarse de una masacre en una casa en Carolina del Norte. Cinco personas fueron encontradas muertas dentro de la residencia en High Point. La policía sospecha que es un caso de homicidio y suicidio, reporta PEOPLE. Sobre las 7:05 a.m., un hombre y una mujer llevaron a las autoridades a una casa donde encontraron cinco cadáveres, de dos adultos y tres niños, informó el Departamento de Policía de High Point. Estas dos personas estaban corriendo por su calle pidiendo ayuda a gritos a sus vecinos, dijo el capitán de la policía Matt Truit al canal WFMY. Los oficiales entraron a la casa a la fuerza y encontraron a tres menores de edad y a dos adultos muertos. Según reveló Truit, tras hablar con el hombre y la mujer que habían escapado de la casa pidiendo ayuda, descubrieron que uno de ellos vivía en la casa y otro estaba visitando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN crime scene Credit: Getty Images Según récords citados por el canal Fox 8, ya las autoridades habían recibido llamadas sobre incidentes en esa casa en el 2014, 2016, 2019, y en enero del 2022. Según los vecinos, estas dos personas tocaron a su puerta pidiendo ayuda y diciendo que alguien estaba tratando de matarlos. "El hombre dijo que era su padre", reveló un vecino a Fox 8 sobre el presunto agresor. El hombre que escapó dijo que se despertó y vio que su padre le estaba apuntando en la cabeza con una pistola. El joven logró escapar junto con otra mujer que estaba de visita en la casa. Un vecino llamó al 911. El caso sigue bajo investigación.

