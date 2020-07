Cinco hermanos que estuvieron separados se reúnen al ser adoptados por la misma familia Cinco hermanos se reúnen tras ser adoptados por la misma familia. Esta es su emotiva historia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cinco hermanitos están felices de estar reunidos y volver a vivir juntos tras ser adoptados por la misma familia. Andi y Thomas Bonura, una pareja estadounidense, adoptó a los cinco niños tras conocerlos por medio de una videollamada en Zoom en mayo. La pareja tiene otros tres hijos biológicos y están criando ocho niños en total. La pareja adoptó a Thomas, de 8 años, Carter, 8, David, 6, Gabrielle, 4 y Bryson, 2, cinco hermanos que habían sido separados cuando ya no pudieron seguir viviendo con sus padres biológicos. Una agencia de adopción facilitó la emotiva reunión de los hermanitos, que habían vivido en casas separadas antes de ser adoptados por la familia Bonura. La pareja también tiene a Joey, de 11 años, Sadie, 10 y Daphne, 8, sus hijos biológicos. "Estos niños han pasado muchas dificultades pero son muy dulces, son maravillosos y fuertes", le dijo Andi a Good Morning America sobre sus hijos adoptados. Image zoom Andi Bonura SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el 2017, Andi y Thomas se convirtieron en padres guardadores, dandole la bienvenida en su hogar a Bryson, quien era un recién nacido cuando llegó a la familia. David y Gabrielle, dos hermanitos de Bryson, también fueron cuidados por la pareja temporalmente, mientras que los gemelos Thomas y Carter vivían con otras familias adoptivas y visitaban a sus hermanos en la casa de los Bonura. Cuando la agencia de adopción le brindó a los Bonura la oportunidad legal de adoptar a los cinco hermanos permanentemente, no lo dudaron. "Son muy divertidos, son niños maravillosos", añadió Andi al programa matutino. "Dios puso su mano en esto. Nuestra familia está completa".

Cinco hermanos que estuvieron separados se reúnen al ser adoptados por la misma familia

