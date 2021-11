¡Cinco hermanitas mueren durante un incendio en casa en ausencia de su mamá! Ahora Dunigan está siendo acusada por imprudencia y podría terminar en la cárcel... ¡Qué tragedia! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una mamá soltera de 34 años, Sabrina M. Dunigan, se encontraba fuera de casa cuando sucedió la tragedia y se desató el fuego en el que perecerían las niñas: alrededor de las tres de la mañana, abandonó a sus hijas para pasar por otro adulto que salía durante la madrugada del trabajo. Esa fue la explicación que otorgó uno de los miembros del departamento de bomberos de East St. Louis a KSDK-TV el pasado mes de agosto. Ahora, las autoridades acusan a Dunigan con cinco cargos por imprudencia temeraria al poner en peligro la vida de sus hijas y su padre realizó estas desgarradoras declaraciones al Post-Dispatch: "¿Por qué le están haciendo esto a mi hija? Ya ha perdido todo lo que un ser humano puede perder… ¿Quieren quitarle absolutamente todo, incluso su vida? No le queda nada…". También reveló que su hija no tiene abogado. El siniestro sucedió el día del cumpleaños de Sabrina. Un amigo de la familia, Arthur Robinson, debía acudir esa mañana para organizar la fiesta con globos, mesas y sillas para ayudar a la familia a celebrar el día especial… "Caí de rodillas, estuve a punto de desmayarme cuando me dijeron que habían muerto", declaró también al Post-Dispatch. Hermanas Illinois Credit: PEOPLE SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El apartamento que sucumbió al fuego estaba en un segundo piso, divido en dos áreas a cada lado de la cocina: Sabrina y sus hijas vivían a un lado y los padres de ésta, Greg y Vanicia Mosley, en otro. Cuando olieron el humo despertaron y saltaron del segundo piso para escapar de las feroces llamas. "El fuego ya era tremendo en la parte del departamento donde dormían las niñas", recordó la hermana de Vanicia, Shonice Mosley, y por ello no alcanzaron a salvar a sus nietas.

