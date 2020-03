Cinco epidemias causadas por virus que provienen de animales Antes de atravesar por esta pandemia mundial ocasionada por el coronavirus, han existido otras transmisiones de virus que han tenido consecuencias devastadoras. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Por siglos, mucho se ha hablado e investigado sobre las enfermedades que son transmitidas de animales a humanos, a este tipo de transferencia se le conoce como zoonosis. Las consecuencias, en la mayoría de los casos, han sido devastadoras. Justamente, ahora atravesamos por una pandemia de coronavirus que ha convertido al mundo en una zona de aislamiento que solo parecía historia de ficción en películas o series de televisión. Sin embargo, antes de ahora, han existido otros virus que mutaron a los humanos con terribles consecuencias. RELACIONADO: ¿Qué diferencia hay entre epidemia y pandemia? Image zoom La conocida como gripe española se teoriza que inició de la cepa H1N1 como un virus aviar que migró al ámbito porcino. Ocurrió en 1918, se extendió a todos los continentes e infectó a 500 millones de personas. De acuerdo con datos de la BBC, murieron entre 17 y 50 millones de personas; incluso se presume que los decesos podrían haber llegado a 100 millones. Llamado en español Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), el VIH es un virus proveniente de los simios, cuya cepa se transmite por vía sexual. Tal como ocurre en otros casos, las especies que lo desarrollan no son afectadas, excepto cuando se transmite a otro huésped. Para las personas se volvió mortal. Desde los años 80, cuando se dio a conocer, hasta la fecha van 75 millones de personas, en todo el mundo, que se han contagiado, de las cuales, 30 millones han muertos. Con el nombre científico de encefalopatíaespongiforme bovina (EEB), se conoce coloquialmente como la enfermedad de las vacas locas. Este virus tiene un periodo de incubación de cinco años y se adquiere vía oral al consumir carne de animales que estén contaminados, cuyo patógeno lo recibieron por ser alimentados con restos de otros animales con esta cepa. Se asegura que hubo un brote fatal a finales de los 80 en Reino Unido, pero tuvo una variación en 1996 ocasionando una epidemia. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS, por sus siglas en inglés), surgió en China en el año 2002. Se menciona que los gatos de algalia o chivatas lo portan tras haber sido infectados por murciélagos de herradura que viven en cuevas. La primera transmisión fue por zoonosis en en un laboratorio de China y se propaga rápidamente. La pandemia se controló en 2003, pero el brote ocasionó 8 mil 98 contagios con un total de 774 muertes. Se considera la primera pandemia del siglo XXI. Image zoom Otra enfermedad que se le atribuye al murciélago, en este caso el de fruta, es el Ébola (EVE). Si bien existen brotes desde 1973, fue en 2014 y 2016 cuando ocurrieron los más intensos. Surgió en África Occidental en países como Guinea, Sierra Leona, Liberia y Nigeria; sin embargo, se extendió a Estados Unidos, Italia y España. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, fueron un total de 28 mil 652 casos, entre confirmados y probables portadores, con un total de 11 mil 325 muertes. Advertisement

