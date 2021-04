Reacciones adversas a la vacuna de Johnson & Johnson llevan al cierre de un centro de vacunación Más de una decena de personas que recibieron la vacuna en un centro de vacunación de Colorado experimentaron una reacción alérgica: los síntomas aún no han sido revelados. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cientos de personas listas y en fila para obtener la vacuna Johnson & Johnson contra la covid-19 fueron obligadas a abandonar el centro de vacunación situado en el Dick's Sporting Goods Park de Commerce City, CO, luego de que más de una decena de vacunados presentaran una reacción adversa. Este miércoles, las autoridades estatales de la salud, junto a la empresa Centura Health, decidieron cerrar el centro de vacunación antes de lo previsto en un esfuerzo por prevenir más casos y siguiendo los estrictos protocolos de salud, según el diario Denver Gazette. "Seguimos nuestros protocolos y nuestra abundante [medida de] precaución, [y] decidimos – junto a [las autoridades del] estado – de pausar las operaciones por el resto del día", reveló la empresa a través de un comunicado obtenido por la publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alrededor de 640 personas registradas se quedaron sin recibir la vacuna, según el diario, por lo que serán reprogramadas para obtenerla en un sitio diferente este domingo. Covid-19 Johnson & Johnson Janssen vaccine Image zoom Credit: Stephen Zenner/Getty Images Las autoridades no revelaron el tipo de reacciones sufridas por los afectados, pero aseguraron que menos del 1% de las 1,700 personas vacunadas sufrieron algún efecto, y reiteraron que los afectados no deben preocuparse de correr riesgo alguno. "El estado no tiene ninguna razón para creer que los que fueron vacunados en Dick's Sporting Goods Park deben preocuparse", expresó el estado en un comunicado. "Las reacciones adversas son típicamente inmediatas. Los proveedores de atención médica monitorean a los pacientes por cualquier reacción, por lo menos 15 minutos después de administrar la vacuna (o 30 minutos si el paciente padece de anafilaxia). Lo sucedo no impacta a otros proveedores de la vacuna". Alrededor de 80,000 vacunas de Johnson & Johnson se han administrado en Colorado desde marzo, según el diario The Hill. De acuerdo a los resultados de los ensayos clínicos, la vacuna de Johnson & Johnson tiene una efectividad del 66% en la prevención del virus, y el 85% en prevenir casos severos de la enfermedad. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades reporta que síntomas como nausea, fiebre y escalofríos como posibles efectos secundarios de la vacuna. Por lo general desaparecen en un par de días.

