Padre mató a su hija de 14 años y luego se suicidó: los detalles de la tragedia Christopher Wood, de 51 años, mató a su hija Ava, de 14 años, antes de suicidarse con la misma pistola en su casa en Nueva York. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un padre mató a su hija de 14 años y luego se suicidó, informa la policía de Nueva York. La tragedia está siendo investigada como un caso de homicidio y suicidio, reporta PEOPLE. Christopher Wood, de 51 años, le disparó a su hija Ava Wood, y luego se quitó la vida en su casa de Baldwinsville, N.Y. El incidente ocurrió el 20 de enero, reporta The Post-Standard. La policía llegó al hogar sobre las 8:30 a.m. después de que la madre de la víctima los llamara. La madre reportó que su hija no había llegado a la escuela tras quedarse en casa de su padre. La mujer dijo que el padre de su hija estaba deprimido. "Este será el final para nosotros", le dijo Christopher Wood a la madre de su hija la noche antes de la tragedia, reveló ella a las autoridades. La policía usó llaves que le dio la madre para entrar en la casa donde encontraron los dos cadáveres en dos diferentes habitaciones, reportó CNY Central. Al parecer, el padre se suicidó con la misma pistola que antes mató a su hija. Los padres de Ava estaban casados pero se habían separado y no vivían juntos. La adolescente vivía la mayor parte del tiempo con su padre, según reportes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ava Wood Ava Wood | Credit: GoFundMe Heather Wood, la madre de Ava, expresó su dolor y agradeció las muestras de amor de la comunidad. La estudiante de noveno grado de Durgee Junior High School jugaba soccer y corría en su escuela. Una vigilia fue realizada para recordar a la adolescente. Una cuenta de GoFundMe fue creada para ayudar a la familia Wood con los gastos fúnebres.

