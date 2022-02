Mujer fue apuñalada en su apartamento en Nueva York. Su agresor la persiguió de noche Christina Yuna Lee, de 35 años, llamó al 911 pidiendo ayuda a gritos. La mujer fue apuñalada en el baño de su apartamento en Nueva York por un hombre que la siguió de noche. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una mujer en Nueva York regresó a su apartamento después de salir una noche sin sospechar que su vida corría peligro. Christina Yuna Lee, de 35 años, salió el sábado en la noche y al llegar a su casa fue perseguida por un extraño, reporta PEOPLE. El hombre, un desamparado, la siguió sin ella notarlo y entró detrás de ella a su apartamento en la calle Chrystie de Chinatown, reporta WNBC. El hombre, que fue captado por una cámara de seguridad al entrar al edificio, la mató a puñaladas. Lee fue encontrada muerta en su baño. "Ella abrió la puerta y él entró detrás de ella", dijo Brian Chin, el hombre que le alquilaba el apartamento, a WNBC. A las 4:23 a.m. la policía llegó al apartamento tras recibir una llamada de vecinos. Dos mujeres aterrorizadas en su edificio escucharon los gritos de su vecina y llamaron a pedir ayuda. Christina Yuna Lee Christina Yuna Lee Al llegar los oficiales, encontraron al agresor atrincherado en el apartamento. Cuando finalmente pudieron entrar a la vivienda encontraron el cadáver de Lee en el baño, con graves heridas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christina Yuna Lee Christina Yuna Lee | Credit: LINKEDIN El agresor fue identificado como Assamad Nash, de 25 años, quien intentó escapar por una salida de incendios y luego corrió otra vez al apartamento y se escondió debajo de la cama, reportó el diario New York Post, que mostró imágenes del escalofriante video. El agresor se ve caminando silenciosamente unos seis pies detrás de Lee por un pasillo hacia su apartamento. Assamad Nash Assamad Nash Nash, quien fue arrestado, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y tendrá que presentarse en la corte el viernes. Lee trabajaba como productora digital y tenía experiencia en la industria de la moda y de la música, según su perfil en LinkedIn. Se había graduado de la universidad de Rutgers y había estudiado historia del arte. Que en paz descanse.

