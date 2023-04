Muere a los 34 años influencer famosa por su enorme parecido con Kim Kardashian, "Siempre serás nuestro ángel de la guarda" Christina Ashten Gourkani murió de forma inesperada "destrozando" a su familia que reside en California. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia de Christina Ashten Gourkani, una joven influencer que destacó en plataformas como OnlyFans, TikTok e Instagram, han comunicado con enorme pesar su muerte a los 34 años. "Es con enorme dolor y un corazón profundamente destrozado que queremos compartir la noticia más estremecedora, desafortunada e inesperada por la muerte de nuestra hermosa, adorada hija", exclamó por medio de GoFundMe Michael Burkani. "Nuestra familia recibió una llamada [que] ha destrozado completamente nuestro mundo [diciendo ¡Ashten se está muriendo!", prosiguió dicha fuente. "La pesadilla viviente continuó cuando nos informaron que su salud y bienestar habían empeorado y entrado en una espiral decadente después de sufrir un paro cardíaco". "Su trágica y repentina muerte están siendo investigados como un homicidio relacionado al procedimiento que la hizo empeorar", finalizó Burkani, sobre los hechos sucedidos el pasado 20 de abril hacia las 4:31 a.m. "Por privacidad de Christina Ashten, [de] nuestra familia y de la investigación [que] en estos momentos se realiza no ofreceremos más detalles por ahora". En redes Gourkani contaba con más de 618,000 seguidores en Instagram y en TikTok más de 73,600 personas la seguían. Según diversas fuentes el deceso de la joven habría ocurrido a consecuencias de un proceso de cirugía estética mal logrado. El enorme parecido de Christina Ashten Gourkani con Kim Kardashian la hizo destacar en redes: Christina Ashten Gourkani Credit: IG/Christina Ashten Gourkani La joven, quien residía en California, mostró en diciembre del 2021 este video de sus vacaciones en Costa Rica: @@ashtens_empire Christina Ashten Gourkani Credit: IG/Christina Ashten Gourkani. Christina Ashten en agosto pasado causando conmoción a su paso por Times Square: @@ashtens_empire SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aún no lo puedo creer. Cuando vi la historia estaba esperando que no fuera verdad. De verdad que te echaré mucho de menos 🩶🕊 RIP Ashtens Empire ¡ya eres una LEYENDA! Siempre vivirás en nuestros corazones", exclamó al respecto Kristhin Gómez, una influencer, al reaccionar al post de Instagram informando del fallecimiento. "[Christina] era un espíritu libre y amable que le llevaba una sonrisa a todas las personas con las que se cruzaba; Ella era el tipo de persona que se arrodillaba para hablar con los niños [y tenía] un don especial para conectar con la gente", puntualiza el mensaje donde se busca ayuda para sus gastos médicos. "Christina Ashten Gourkani siempre serás nuestro ángel guardián". Que en paz descanse

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere a los 34 años influencer famosa por su enorme parecido con Kim Kardashian, "Siempre serás nuestro ángel de la guarda"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.