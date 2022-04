Así afronta la familia Nodal el diagnóstico de cáncer de Cristy Nodal : "Chris no se separa de su madre" Tras dar a conocer que fue diagnosticada con cáncer de colón, la mamá de Christian Nodal aclara que no es la primera vez que se enfrenta a esa enfermedad Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christian y Cristy Nodal Christian y Cristy Nodal | Credit: Cristy Nodal/Instagram Si alguien es el apoyo incondicional de Cristy Nodal, ese es su hijo Christian Nodal, quien no se ha separado de ella ni un instante tras haber sido diagnosticada con cáncer por segunda ocasión. "Chris no se separa de su madre", dijo una fuente cercana a la familia Nodal. "Toda la familia está unida". No es la primera vez que la dinastía Nodal pasa por un trago tan amargo. "En 2018 tuve mi primer batalla contra esta enfermedad. Las personas que de años me siguen y mis amigos más allegados y mi familia saben cuántos procesos pasé y todo lo que luché para estar bien", dijo la madre del intérprete a través de un comunicado de prensa. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Hace tres años empecé a batallar con mi estómago, donde creíamos que el problema eran mi vesícula y unas hernias las cuales me sometí a cirugía y retirar vesícula y operar hernias esto fue en 2021 pero mi problema con el estómago siguió. Ahora en este mes de Febrero 2022 Empecé a no tolerar la comida". Cristy Nodal Credit: IG Cristy Nodal Tras ser sometida a diversos estudios en marzo, los doctores encontraron un tumor maligno en el cólon. "Como si nunca hubiera tenido ningún problema y al día de hoy empecé a comer normalmente y a recuperar mis energías a esto yo no le llamo suerte a esto yo lo llamo: Un milagro de vida".

