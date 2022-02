Muere una joven promesa hispana del fútbol a los 15 años El adolescente Christian Carrillo murió en un accidente automovilístico cerca de Atlanta, GA, aparentemente a manos de un conductor ebrio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christian Carrillo Christian Carrillo | Credit: Editorial Medio Tiempo Christian Carrillo, joven promesa hispana del equipo sub-15 del club Atlanta United de la MLS, falleció este sábado a los 15 años, y el mundo del fútbol ha lamentado su partida a tan temprana edad. "Estamos profundamente entristecidos por la repentina y trágica muerte de Christian Carrillo", dijo en un comunicado el presidente del club, Darren Eales. "Como miembro de nuestros sub-15, la actitud de Christian personificó de qué se trata nuestra Academia, y toda nuestra organización se une a la familia Carrillo en el duelo por su pérdida", sostuvo. "Era un portero joven y talentoso que infundió positividad y liderazgo a todo nuestro programa. En nombre de Atlanta United y de todos en AMB Sports and Entertainment, nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y amigos", finaliza el comunicado. Según informó el diario The Atlanta Journal-Constitution, el deportista de origen hondureño murió en un accidente automovilístico a manos de un presunto conductor ebrio. Según el canal local WXIA, la familia explicó aseguró que el joven iba en un auto conducido por su hermano en la autopista I-285 en la localidad de Dunwoody cuando al tomar una salida se les echó encima un auto que iba sin luces, lo que obligó al conductor a dar un golpe de volante que los sacó de la calzada y los hizo volcar. El hermano de 17 años del futbolista solos sufrió heridas leves, pero su hermano perdió la vida. "Hace una semana me dio la gran noticia de que lo llamaron del campo de entrenamiento del equipo nacional para sub-15 de Estados Unidos. Iba a conseguir grandes cosas. Estaba listo para verlo desde las gradas y gritar su nombre, es muy triste que ya no podamos verlo", aseguró al canal su tío Mario Antúnez.

