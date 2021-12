Chris Cuomo suspendido indefinidamente de CNN por ayudar a Andrew Cuomo en medio de acusaciones de acoso sexual La cadena hizo el anuncio el martes después de revisar los documentos recientemente publicados por la Fiscal General de Nueva York. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chris Cuomo Chris Cuomo | Credit: (Photo by Daniel Zuchnik/WireImage) Chris Cuomo será suspendido indefinidamente de CNN, dijo la cadena el martes. "La oficina del Fiscal General de Nueva York publicó el lunes las transcripciones y las pruebas que arrojan nueva luz sobre la participación de Chris Cuomo en la defensa de su hermano [Andrew Cuomo]", dijo a People un portavoz de CNN. "Los documentos, de los que no teníamos conocimiento antes de su publicación, plantean serias dudas". "Cuando Chris nos admitió que había ofrecido consejos al personal de su hermano, rompió nuestras reglas y lo reconocimos públicamente. Pero también apreciamos la posición única en la que estaba y entendimos su necesidad de poner a la familia en primer lugar y el trabajo en segundo lugar", dijo CNN en su declaración. "Sin embargo, estos documentos apuntan a un mayor nivel de participación en los esfuerzos de su hermano de lo que sabíamos anteriormente. Como resultado, hemos suspendido a Chris indefinidamente, en espera de una evaluación adicional". El lunes, la Fiscal General de Nueva York publicó nuevos registros, que consistían en textos, correos electrónicos y transcripciones del testimonio del presentador de Cuomo Prime Time, de 51 años, en medio de acusaciones de acoso sexual contra su hermano Andrew, exgobernador de Nueva York. Los documentos revelaron que Chris jugó un papel mucho más importante en la estrategia de defensa de su hermano, de 63 años. También se reveló que el presentador de noticias de CNN estaba en contacto constante con Melissa DeRosa, una de las exasesoras principales de Andrew, y que Chris había reescrito su declaración original del hermano relacionada con las denuncias de acoso sexual de una de las exasistentes de Andrew, Charlotte Bennett. Governor of New York Andrew Cuomo and Chris Cuomo Governor of New York Andrew Cuomo and Chris Cuomo | Credit: (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images for Tribeca Film Festival) Los registros muestran que Chris usó sus medios de comunicación para tratar de obtener información sobre otras mujeres que acusaron a Andrew de acoso sexual, incluida Anna Ruch, quien le dijo a The New York Times que el exgobernador le hizo un avance no deseado en una boda. Días después de la publicación del informe del NYT, Chris le envió un mensaje de texto a DeRosa, de 38 años, que "tenía una pista sobre la novia de la boda". "Lo haría, cuando me lo pidieran, me acercaría a las fuentes, a otros periodistas, para ver si habían oído hablar de alguien más", admitió Chris a los investigadores en su declaración. "Me ponía en contacto con frecuencia cuando oíamos noticias de que salían otras personas", continuó. "O había más que saber sobre alguien, hablaría con otros periodistas para escuchar lo que habían escuchado". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A la luz de la suspensión de Chris de CNN, Anderson Cooper presentará el programa de las 9 p.m. espacio en la red, escribió en Twitter el reportero senior de medios de CNN, Oliver Darcy.

