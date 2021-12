Chris Cuomo fue acusado de conducta sexual inapropiada por una excolega días antes del despido de CNN La abogada dice que se comunicó con CNN el miércoles para informar las acusaciones de conducta sexual inapropiada de su cliente, lo que el expresentador de Cuomo Prime Time niega. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chris Cuomo Chris Cuomo | Credit: (Photo by Daniel Zuchnik/WireImage) Chris Cuomo fue acusado de conducta sexual inapropiada en los días previos a su despido de CNN. En un comunicado emitido el domingo, la abogada Debra Katz dijo que se comunicó con la cadena el miércoles para informar las acusaciones de conducta sexual inapropiada de su cliente contra Cuomo. "Para el viernes, estaba en conversaciones con CNN sobre proporcionar evidencia documental de las acusaciones de mi cliente y hacer que mi cliente estuviera disponible para una entrevista con el abogado externo de CNN. Anoche, CNN actuó rápidamente sobre la queja de mi cliente y despidió al Sr. Cuomo", dice el comunicado. dijo. "Mi cliente se presentó en este momento porque sintió que al compartir su historia y documentación relacionada, podría ayudar a proteger a otras mujeres", agregó Katz, y señaló que la mujer no identificada "continuará cooperando con la investigación de CNN sobre sus acusaciones". Katz también dijo: "A raíz de las acusaciones públicas de acoso sexual contra el exgobernador Andrew Cuomo, Chris Cuomo miró directamente a la cámara y dijo a los espectadores de Cuomo Prime Time: 'Siempre me han preocupado mucho y profundamente estos temas. Simplemente quería decirles eso'". Continuó: "Posteriormente, el Fiscal General dio a conocer pruebas documentales asombrosas que demuestran que Chris Cuomo desempeñó un papel activo en el intento de difamar a las mujeres que el Fiscal General concluyó que habían hecho serias acusaciones de acoso sexual y conducta sexual inapropiada contra el Gobernador. Escuchar la hipocresía de las palabras al aire de Chris Cuomo y disgustada por sus esfuerzos para tratar de desacreditar a estas mujeres, mi cliente contrató un abogado para informar a CNN sobre su grave conducta sexual inapropiada". Katz dijo en un comunicado a The New York Times el sábado que la acusación contra el periodista, que fue hecha por una excolega junior en otra cadena, "no estaba relacionada con el asunto del gobernador Andrew Cuomo". Katz también es la abogada de Charlotte Bennett, exasistente de Andrew, quien acusó al exgobernador de Nueva York de acoso sexual en febrero. Steven Goldberg, portavoz de Chris, negó las acusaciones hechas contra su cliente el domingo en un comunicado obtenido por PEOPLE. "En la medida en que fueron enviadas a CNN [las acusaciones] para negar lo que Chris Cuomo le dijo a su audiencia, él defiende plenamente sus declaraciones al aire sobre su conexión con estos temas, tanto profesionalmente como de una manera profundamente personal. Si la razón de estas acusaciones fue ver al Sr. Cuomo castigado por CNN, esto puede explicar su despido injustificado", dijo Goldberg. Un portavoz de CNN le dijo a People el martes que Chris fue suspendido indefinidamente por la cadena luego de que la información publicada por el Fiscal General de Nueva York el día anterior "arrojara nueva luz" sobre la participación del presentador en la defensa de su hermano contra las acusaciones de conducta sexual inapropiada. Governor of New York Andrew Cuomo and Chris Cuomo Governor of New York Andrew Cuomo and Chris Cuomo | Credit: (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images for Tribeca Film Festival) "Los documentos, de los que no teníamos conocimiento antes de su divulgación pública, plantean serias dudas", dijo la cadena en un comunicado en ese momento. "Cuando Chris nos admitió que había ofrecido consejos al personal de su hermano, rompió nuestras reglas y lo reconocimos públicamente. Pero también apreciamos la posición única en la que se encontraba y entendimos su necesidad de poner a la familia en primer lugar y el trabajo en segundo lugar". Chris se refirió brevemente a la suspensión en su programa de SiriusXM Let's Get After It al día siguiente: "Me duele incluso decirlo. Es vergonzoso. Pero lo entiendo y entiendo por qué la gente se siente con respecto a lo que hice. Me disculpé en el pasado. Lo último que quería hacer era comprometer a cualquiera de mis colegas y hacer cualquier cosa menos que ayudar ". CNN anunció la decisión de despedir a Chris en un comunicado el sábado, señalando que "ha salido a la luz información adicional" mientras evaluaba la participación del periodista en la defensa de su hermano Andrew, quien renunció como gobernador de Nueva York en agosto luego de acusaciones de conducta sexual inapropiada. "Chris Cuomo fue suspendido a principios de este fin de semana en espera de una evaluación adicional de la nueva información que salió a la luz sobre su participación en la defensa de su hermano", dijo el comunicado. "Contratamos a un bufete de abogados respetado para realizar una revisión y lo despedimos, con efecto inmediato". En una declaración separada, el expresentador de Cuomo Prime Time dijo que no es así como quería que terminara su tiempo en la cadena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Permítanme decir ahora que, por muy decepcionante que sea, no podría estar más orgulloso del equipo en Cuomo Prime Time y del trabajo que hicimos como el programa número uno de CNN en la franja horaria más competitiva", escribió Chris. "Se los debo a todos y extrañaré a ese grupo de personas especiales que hicieron un trabajo realmente importante".

