El derrumbe del influencer puertorriqueño Chris Agront: subastarán sus lujosos autos y adeuda millones al fisco En redes mostraba sus viajes en jet privado, ropa de diseñador y ofrecía consejos de cómo acumular riquezas. Ahora enfrenta cargos criminales por adeudar más de $11 millones al fisco. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chris Agront Credit: Instagram/@chrisagront La caída de Jorge C. Batista Agront, conocido en Chris Agront en la red, ha sido en picada. Con más de un cuarto de millón de seguidores en Instagram y decenas más en Youtube y Facebook, el influencer puertorriqueño fuera imputado en julio pasado bajo acusaciones de violar la Sección 6030.11 de código fiscal del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y adeudar una cantidad astronómica de impuestos al fisco. Residente en Dorado, PR, el empresario solía colgar videos en la red mostrando lujosos autos, relojes y finas joyas y ropa de marcas como Hermés, Mont Blanc y Dior, además de mostrar sus viajes de alta gama en jet privado y autos de lujo. En sus redes el fundador de la empresa Jet Trades aconsejaba a otros sobre cómo conseguir el éxito en la vida y acumular riquezas por medio del mercado de inversiones digitales y divisas. En julio medios locales en Puerto Rico informaron que de acuerdo con el Departamento de Hacienda el influencer no había reportado $11 millones de dólares y que a raíz de ello enfrentaba cinco cargos criminales. En la actualidad dicha suma asciende a $11,045,684 según indica el diario Primera Hora. Tras las acusaciones Batista Agront fue embargado y despojado de valiosas propiedades, entre ellas un carro Mercedes Benz G 550 modelo 2021 con un valor estimado de $239,884, y un Lamborghini Urus del año 2020, valuado en unos $349,599. Este martes se informó que dichos vehículos serán subastados en Puerto Rico como parte del proceso para recobrar el multimillonario adeudo del influencer al fisco Chris Agront en un post de Instagram donde mostraba sus viajes de alta gama en jet privado y que decía: "Trabaja mientras ellos duermen. Estudia mientras ellos janguean. Vive como ellos sueñan". Chris Agront Credit: IG/Chris Agront Un video publicado hace aproximadamente un año y grabado en Dubai donde Batista Agront presumía la impactante vista del condominio donde se hospedaba y explicaba cual era "el secreto para vestir [con] $1 millón de dólares de ropa y cargar yo no sé cuanto en la maleta". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos anunciando la venta de parte de la propiedad mueble embargada para comenzar a cobrar la deuda por contribución sobre ingresos que asciende a $4,901,542.89, por no reportar ganancias de más de $11 millones entre los años 2017 y 2022", anunció este martes 13 de diciembre el secretario Francisco Parés Alicea por medio de un comunicado de prensa reproducido por la prensa local. "Vengo de nada. De pobreza extrema, de pasar hambre, de quedarme durmiendo en el carro", exclamó el influencer en otro de sus populares videos donde explicaba la razón por la que "el 95% de los negocios fracasan". Batista Agront tiene cita en corte para el 25 de enero del 2023.

