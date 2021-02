Close

Choque masivo de 100 autos en Texas deja 5 muertos y decenas de heridos El hielo y la aguanieve provocaron un gigantesco choque en la carretera I-35W, al norte de Fort Worth, donde camiones, tractores y autos quedaron atrapados entre hierro retorcido. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una peligrosa combinación de hielo y aguanieve provocó un gigantesco choque a lo largo de la carretera I-35W, al norte de Fort Worth. El increíble suceso provocó que entre 75 y 100 carros, camiones y tráilers deslizaran para impactarse en un tramo de aproximadamente una milla dejando 5 muertos y por lo menos 36 heridos. "En la carretera I-35W, al norte del centro de Fort Worth, alrededor de 100 vehículos colisionaron en un accidente múltiple causado por las condiciones resbalosas del hielo", informó Michael Drivdahl, vocero del Departamento de Bomberos de Fort Worth sobre el suceso desencadenado hacia las 10:30 a.m., hora de Dallas. Impactantes imágenes publicadas en Twitter y medios locales mostraban enormes tráilers chocados -algunos en contravía- contra otros vehículos y una masa confusa de hierro retorcido y cristales rotos en medio de un ambiente gris y brumoso. "Vamos a tener que ir por cada vehículo y revisarlo", explicó Drivdahl sobre la complicada tarea de verificar si existen o no víctimas aún atrapadas entre los autos chocados, según informa Al Día Dallas. Image zoom Credit: Glen E. Ellman/Fort Worth Fire Department SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con dicha publicación autoridades establecieron ya un centro de reunificación familiar dentro de un centro comunitario quienes requieran auxilio. Texas está viviendo las peores heladas en 30 años y se espera que el termómetro descienda a niveles récord entre este sábado y domingo bajando, incluso, de la marca de los 30 grados Fahrenheit, es decir el punto de congelamiento. "Este sistema de clima traerá a Texas el clima más frío en décadas", aseguró Bill Magness, presidente y director ejecutivo de ERCOT a la mencionada publicación "Con temperaturas cayendo rápidamente, estamos ya viendo alta demanda de electricidad". 3 millones de personas de personas en Estados Unidos permanecen bajo alerta de clima extremo con tormentas de hielo y heladas desde Texas hasta West Virginia para este fin de semana, según indica CNN y múltiples fuentes.

Choque masivo de 100 autos en Texas deja 5 muertos y decenas de heridos

